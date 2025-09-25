Mainoo tự cứu lấy mình tại MU

Kobbie Mainoo đang quyết tâm vực dậy sự nghiệp tại MU sau khi phải chịu cảnh dự bị dưới triều đại HLV Ruben Amorim.

Mainoo quyết tâm giành suất đá chính tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo M.E.N, Mainoo đang nỗ lực tập luyện chăm chỉ tại trung tâm Carrington. Anh thậm chí còn thay đổi đầu bếp riêng để có chế độ dinh dưỡng hợp lý hơn và thuê HLV cá nhân trong kỳ tập trung đội tuyển tháng 9 nhằm cải thiện thể lực cũng như kỹ năng.

Trước đó, HLV Ruben Amorim từng nói về trường hợp của Mainoo: “Tôi tin tưởng Kobbie rất nhiều. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng chưa hoàn thiện. Với Kobbie, chỉ có tài năng là chưa đủ. Tôi muốn thúc đẩy cậu ấy tiến xa hơn, và đó là lý do đôi khi tôi khắt khe hơn bình thường".

Sự kiên trì của Mainoo có thể sắp được đền đáp. Casemiro đang dính án treo giò, còn Manuel Ugarte có phong độ thiếu thuyết phục. Do đó, trận gặp Brentford tại vòng 6 Premier League hôm 27/9 sẽ là cơ hội để Mainoo trở lại đội hình xuất phát.

Mùa 2023/24, Mainoo từng được xem là phát hiện lớn khi liên tục tỏa sáng trong đội hình của Erik ten Hag, thậm chí còn ghi bàn và giành giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết FA Cup. Tuy nhiên, kể từ khi Amorim lên nắm quyền vào tháng 11/2024, cuộc sống tại Old Trafford trở nên khó khăn hơn rất nhiều với Mainoo.

Những chấn thương liên tiếp khiến cầu thủ 20 tuổi bị ảnh hưởng phong độ. Từ đầu mùa này, Mainoo mới chỉ có đúng một lần đá chính ở trận thua sốc trước Grimsby Town tại League Cup.

