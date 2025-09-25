Rummenigge: 'Tiếc cho Wirtz, Woltemade quá đắt'

Karl-Heinz Rummenigge, cựu CEO và nay là cố vấn Bayern Munich, thẳng thắn chỉ trích hai thương vụ đình đám của Liverpool và Newcastle trong mùa hè vừa qua.

Florian Wirtz chọn gia nhập Liverpool, thay vì Bayern.

Phát biểu trên Welt, Rummenigge cho rằng Florian Wirtz, người rời Leverkusen đến Liverpool với giá 116 triệu bảng, lẽ ra nên chọn Bayern: “Tôi cảm thấy tiếc cho Wirtz vì tôi tin cậu ấy sẽ tốt hơn nếu khoác áo Bayern thay vì Liverpool”. Lời bình phẩm này được xem như sự cay cú, khi Bayern vốn rất kỳ vọng sở hữu “viên ngọc” sáng giá nhất của bóng đá Đức nhưng rốt cuộc bị từ chối.

Không dừng lại, Rummenigge còn nhắm đến Nick Woltemade - tân binh Newcastle có giá 65 triệu bảng: “Chúng tôi có thể ký Woltemade, nhưng Bayern không nên chạy theo mọi sự điên rồ tài chính”. Trớ trêu là Bayern lại bỏ ra đúng số tiền ấy để mua Luis Diaz từ chính Liverpool, càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về lập luận của ông.

Thực tế, Wirtz vẫn chưa để lại dấu ấn tại Anfield khi chưa ghi bàn hay kiến tạo nào. Trái lại, Woltemade lập tức ghi bàn trong trận ra mắt Newcastle, chứng tỏ lựa chọn của anh không hề tồi. Bayern thì phải xoay sang mượn Nicolas Jackson từ Chelsea để dự phòng cho Harry Kane.

Bất chấp những lời công kích, Rummenigge vẫn khẳng định Bayern đủ sức cạnh tranh mùa này: “Chúng tôi có một đội bóng mạnh. Khi Musiala, Davies và Ito trở lại, tập thể sẽ hoàn thiện hơn”.

Phát biểu của huyền thoại 69 tuổi cho thấy một thực tế: Bayern không còn dễ dàng thống trị thị trường chuyển nhượng trong nước. Premier League đang vươn lên mạnh mẽ, thu hút cả những tài năng Đức sáng giá nhất, còn Bayern buộc phải đối diện nguy cơ bị chính các CLB Anh lấy đi “hàng nội địa” mà họ từng mặc định nắm lợi thế.