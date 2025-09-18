Florian Wirtz - nhạc trưởng hay, sát thủ chưa

Wirtz chứng minh giá trị bằng sự sáng tạo và khả năng dẫn nhịp, song sự thiếu quyết đoán trong dứt điểm vẫn là dấu hỏi lớn.

Wirtz được cho là có màn trình diễn ấn tượng trước Atletico.

Liverpool mở màn Champions League mùa 2025/26 bằng chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Atletico Madrid tại Anfield. Đêm ấy, dưới ánh sáng rực rỡ của châu Âu, nhiều người chờ đợi màn ra mắt của Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục.

Nhưng sau 90 phút, người khiến khán giả nhắc đến nhiều hơn lại là Florian Wirtz - ngôi sao 22 tuổi đến từ Leverkusen, và là bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB. Anh có màn trình diễn tốt nhất từ khi gia nhập Liverpool, một bước tiến quan trọng để khẳng định vị thế ở Merseyside. Tuy nhiên, ẩn sau sự bùng nổ ấy vẫn còn một khoảng trống: sự sắc bén trong những pha kết liễu.

Khi Wirtz hóa thân thành “nhạc trưởng”

Ngay từ những phút đầu, Wirtz cho thấy sự khác biệt. Anh hoạt động linh hoạt ở giữa sân, thoát pressing của Atletico bằng những pha xoay người gọn gàng, và liên tục mở ra các khoảng trống cho đồng đội. Trước một hệ thống phòng ngự vốn lừng danh kỷ luật, tiền vệ người Đức vẫn tìm được cách kết nối lối chơi, biến những đường chuyền nhỏ thành cơ hội lớn.

Sự ăn ý với Isak, dẫu chỉ mới bắt đầu, đã hé lộ tiềm năng của một bộ đôi hứa hẹn. Nếu Isak cho thấy sự hiện diện và khả năng giữ bóng, thì Wirtz là người làm sống dậy nhịp tấn công bằng tính sáng tạo.

Quan trọng hơn, Wirtz không hề phô trương. Không cần những pha xử lý hoa mỹ để gây ấn tượng, cựu sao Bayer Leverkusen chọn lối chơi tinh gọn, hiệu quả, đúng với triết lý mà Arne Slot đang xây dựng.

Wirtz cần cải thiện khả năng dứt điểm.

Tuy vậy, để trở thành một tiền vệ công đẳng cấp, chỉ dừng ở khả năng dẫn nhịp là chưa đủ. Trước Atletico, Wirtz có ba lần thử vận may với khung thành Jan Oblak, nhưng tất cả đều thiếu độ hiểm. Vấn đề không nằm ở kỹ thuật, mà ở sự quyết đoán. Trong những khoảnh khắc cần tung cú dứt điểm dứt khoát, anh vẫn còn ngập ngừng, để cơ hội trôi qua.

Micah Richards, cựu hậu vệ Man City, chỉ ra điều này: “Cậu ấy cần tăng nhịp độ xử lý. Ở Premier League, không ai cho bạn chạm bóng nhiều lần. Khi có khoảng trống, cần tung ra cú sút ngay. Wirtz quá giỏi để không thành công, nhưng cậu ấy phải quyết đoán hơ”.

Lời nhận xét ấy phản ánh đúng điểm yếu còn tồn tại: Wirtz sáng tạo, nhưng chưa đủ sắc để trực tiếp tạo nên khác biệt trên bảng tỷ số.

Tương lai hứa hẹn

Dẫu còn những hạn chế, phản ứng từ Anfield sau trận đấu là đầy tích cực. Nhiều CĐV khẳng định đây là màn trình diễn hay nhất của Wirtz từ khi khoác áo Liverpool. Họ tin rằng, khi đã quen với hệ thống của Slot, anh sẽ trở thành trụ cột nơi tuyến giữa. Sự công nhận ấy không chỉ là lời động viên, mà là niềm tin đặt lên vai một tài năng trẻ đang dần trưởng thành.

Trong bức tranh tái thiết của Liverpool, Wirtz giống như nét vẽ tinh tế nhất. Anh giữ nhịp, sáng tạo, và có chất “ngẫu hứng” để khiến Anfield bùng nổ. Nhưng niềm tin ấy cũng đi kèm yêu cầu khắt khe: anh phải chuyển hóa sự mượt mà thành sự sắc bén. Những trận cầu lớn ở Premier League và Champions League sẽ không chấp nhận sự lãng phí cơ hội.

Wirtz phải cho thấy sự quyết đoán để trở thành quân bài bất khả xâm phạm của Arne Slot.

Một yếu tố khác khiến Wirtz cần sớm hoàn thiện bản thân chính là áp lực cạnh tranh. Jeremie Frimpong sẽ trở lại, điều này đồng nghĩa Dominik Szoboszlai có thể được kéo lên đá cao hơn, trực tiếp tranh suất với Wirtz. Với một HLV coi trọng hiệu quả như Slot, phong độ ổn định và khả năng tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số sẽ là thước đo quan trọng.

Derby Merseyside trước Everton sắp tới vì thế mang ý nghĩa lớn. Đây không chỉ là trận đấu để Wirtz ghi dấu ấn trong lần đầu nếm trải sự khốc liệt của derby, mà còn là cơ hội để anh chứng minh rằng mình không chỉ biết tạo cơ hội, mà còn có thể trực tiếp định đoạt trận đấu. Nếu làm được, anh sẽ bước một bước dài trong hành trình trở thành trụ cột không thể thay thế.

Florian Wirtz đã có một đêm Anfield đầy cảm xúc, nơi anh hóa thân thành nhạc trưởng, biến áp lực từ Atletico thành cơ hội cho đồng đội. Nhưng con đường để anh khẳng định bản thân ở Liverpool vẫn còn dài. Người hâm mộ đã thấy sự sáng tạo, sự mượt mà, sự tự tin của một tài năng lớn. Giờ đây, họ chờ thêm một thứ: sự quyết đoán.

Chỉ khi sở hữu bản năng kết liễu, Wirtz mới thật sự trở thành ngôi sao mà Liverpool cần - một cầu thủ không chỉ hứa hẹn, mà còn biết định đoạt số phận trận đấu.