'Bom tấn' của Liverpool gây thất vọng

Tiền vệ Florian Wirtz bị chỉ trích trong thất bại 0-2 của tuyển Đức trước Slovakia ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 5/9.

Wirtz không thể giúp Đức thoát thua. Ảnh: Reuters.

Trong thất bại gây sốc của tuyển Đức trên sân Tehelne Pole, Wirtz đã bị chỉ trích vì những màn thể hiện kém cỏi. Theo số liệu từ Fotmob, tiền vệ của Liverpool để thua tới 8 trên 11 pha tranh chấp, nhiều nhất trên sân.

Wirtz cũng chỉ rê bóng thành công 1/5 lần trong cả trận, đạt tỷ lệ thành công 20%. Ngoài ra, tiền vệ này cũng chỉ tạt bóng chuẩn xác 3 lần.

Dù tung ra đến 8 đường chuyền vào khu vực cuối sân Slovakia và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, Wirtz vẫn không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại bẽ mặt trước Slovakia.

Một điểm nhấn đáng chú ý ở trận này đến từ pha mất bóng của Wirtz, tạo điều kiện cho Slovakia sút tung lưới Đức chỉ 8 giây sau đó.

Màn trình diễn bất ổn của Wirtz khiến anh nhận chỉ trích từ dư luận. Một tài khoản trên mạng xã hội đã đặt câu hỏi: "Cậu ấy đang gặp vấn đề gì trong mùa giải này?" CĐV khác lên tiếng: "Wirtz trông thiếu tự tin và không còn thanh thoát như xưa".

Người hâm mộ khác bình luận: "Có lẽ sức ép từ bản hợp đồng 116 triệu bảng của Liverpool đã đè nặng lên vai cậu ấy".

Liverpool đã chi ra 116 triệu bảng để đưa Wirtz về từ Bayer Leverkusen trong mùa hè vừa qua. Nhưng sau 3 trận tại Premier League, tiền vệ người Đức chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

