Haaland tiếp đà thăng hoa

Tiền đạo Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Na Uy có thắng lợi 1-0 trước Phần Lan ở trận giao hữu hôm 4/9.

Haaland tỏa sáng ở tuyển Na Uy.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Haaland từ chấm phạt đền ở phút 17. Đây cũng là pha lập công thứ 43 trong 44 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia của ngôi sao Man City. Ở tuổi 24, Haaland đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy.

Trong 13 trận gần nhất cho Na Uy, Haaland ghi đến 16 bàn. Anh khẳng định vai trò vững chắc và là đầu tàu trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

StatMuse cũng chỉ ra rằng Haaland ghi trung bình 0.97 bàn cho ĐTQG, con số vượt trội so với những ngôi sao khác như Harry Kane (0.68), Kylian Mbappe (0.55) hay Robert Lewandowski (0.53).

Sau 4 trận từ đầu mùa cho đội tuyển và câu lạc bộ, Haaland ghi 4 bàn nhưng chưa có kiến tạo nào.

Với tuyển Na Uy, đội cũng có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Stale Solbakken có thêm sự tự tin trước khi bước vào trận đấu với Moldova trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 vào ngày 10/9.

Na Uy đặt mục tiêu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào mùa hè sang năm. Lần gần nhất đội tuyển này dự một giải đấu tầm cỡ là ở Euro 2000.

