CĐV Man Utd thỉnh cầu ban lãnh đạo tống khứ Onana

Các cổ động viên Manchester United yêu cầu CLB nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị dành cho thủ môn Andre Onana, trong bối cảnh vị trí của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Onana đang đối mặt với sự ghẻ lạnh tại Man Utd.

Altay Bayindir bắt cả ba trận đầu tiên của Man Utd tại Premier League mùa này, trong khi Onana chỉ có đúng một lần ra sân, chính là trận thua Grimsby tại Carabao Cup. Đúng ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Senne Lammens gia nhập sân Old Trafford, khiến tương lai của Onana càng thêm mờ mịt.

Theo Takvim, Trabzonspor đang quan tâm đến thủ môn người Cameroon và có thể gửi đề nghị mượn trước khi thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9. Nhiều CĐV "Quỷ đỏ" lập tức hối thúc CLB gật đầu sau khi Onana mắc lỗi trực tiếp dẫn đến hai bàn thua trước Grimsby.

Nhiều CĐV "Quỷ đỏ" lập tức hối thúc CLB đồng ý, cho rằng đội bóng nên chấp nhận ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Một số ý kiến khác bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành “cứu tinh” của Man Utd, thậm chí mong muốn thương vụ có thể trở thành mua đứt thay vì chỉ là cho mượn.

Kể từ khi gia nhập Man Utd cách đây hai năm, phong độ của Onana liên tục bị chỉ trích. Anh bỏ lỡ hai trận mở màn mùa giải do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và khi trở lại thì phải ngồi dự bị trong chiến thắng 3-2 trước Burnley.

Senne Lammens, tân binh trị giá 18 triệu bảng ký hợp đồng 5 năm, được cho là có thể sẽ chiếm luôn suất thủ môn số một của "Quỷ đỏ" trong thời gian tới. Trong tháng qua, có tin Inter Milan muốn đón lại Onana vì anh từng bắt rất tốt trong màu áo đội bóng Italia. Tuy nhiên, sau đó phía truyền thông Italia bác bỏ việc này vì Inter Milan vẫn hạnh phúc với thủ môn hiện tại là Yann Sommer.