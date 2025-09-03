Onana ra yêu sách vô lý

Andre Onana không hài lòng vì bị giảm lương ở Manchester United, thậm chí đòi ký lại hợp đồng với CLB hè này.

Onana mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua từ khi chơi cho Man Utd.

Theo The Athletic, Onana trở lại trung tâm huấn luyện Carrington hồi đầu hè với mong muốn được ký hợp đồng mới sau khi bị cắt giảm 25% lương do Manchester United không giành vé dự Champions League.

Thủ môn người Cameroon muốn đàm phán lại các giao kèo trong hợp đồng, chấm dứt điều khoản trừ lương vì không giành vé dự Champions League. Hiển nhiên, yêu cầu này không được chấp thuận. HLV Ruben Amorim sau đó cũng không hài lòng với thái độ của học trò.

Theo hợp đồng ký với Manchester United từ hè 2023, Onana nhận 140.000 bảng mỗi tuần. Sau khi bị giảm lương, Onana đàm phán với một số CLB Saudi Arabia và châu Âu. Cuối cùng, chỉ AS Monaco là đội bóng duy nhất thể hiện sự quan tâm thực sự, nhưng họ rút lui khi Manchester United định giá Onana ở mức 30 triệu bảng.

Sau trận đấu với Fulham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, đại diện của Onana một lần nữa chất vấn ban lãnh đạo MU về việc nên để cầu thủ rời đi, nhưng câu lạc bộ khẳng định thủ môn người Cameroon vẫn nằm trong kế hoạch của Amorim.

Tuy nhiên, màn trình diễn không chắc chắn của cả Altay Bayindir lẫn Onana sau đó khiến Manchester United chiêu mộ thủ môn mới Senne Lammens từ Royal Antwerp. Việc chiêu mộ Lammens khiến Manchester United hiện có tới bốn thủ môn trong đội hình. Lammens dự kiến sẽ cạnh tranh vị trí số 1, trong khi tương lai của Onana và Bayindir tại Old Trafford trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.