Trung vệ tuyển Anh nổi giận

Trung vệ Marc Guehi cực kỳ thất vọng sau khi Crystal Palace bất ngờ hủy bỏ thương vụ chuyển nhượng anh sang Liverpool vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Guehi không lường trước được rằng thương vụ sang Liverpool sẽ sụp đổ.

Theo The Times, Guehi cảm thấy anh đã hành xử đúng mực và chuyên nghiệp cho Crystal Palace trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tương lai, nhưng quyết định chặn đứng thương vụ của câu lạc bộ khiến anh bị sốc.

Đội trưởng của Crystal Palace tin rằng mình xứng đáng được CLB đối xử tốt hơn. Anh thậm chí đã hoàn thành một phần bài kiểm tra y tế, quay một video chia tay gửi đến người hâm mộ Palace, chuẩn bị cho việc chuyển đến Liverpool – đội bóng trung vệ này xem như cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ thi đấu ở đẳng cấp cao hơn.

Tuy nhiên, HLV Oliver Glasner kiên quyết ngăn cản thương vụ này, đe dọa từ chức nếu Guehi được bán mà không có phương án thay thế phù hợp. Crystal Palace đã không thể ký hợp đồng với các mục tiêu hàng đầu khác, dẫn đến việc chủ tịch Steve Parish rút lại thỏa thuận vào phút chót, bất chấp việc đã nộp tờ khai giao dịch trước thời hạn.

Guehi dự kiến đưa ra tuyên bố chính thức vào tuần này, để bày tỏ quan điểm của mình về sự việc. Với việc hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, Liverpool được cho là sẽ quay lại với một lời đề nghị giá thấp hơn hoặc chờ đợi để ký hợp đồng miễn phí vào mùa hè năm sau.