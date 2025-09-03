Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trung vệ tuyển Anh nổi giận

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trung vệ Marc Guehi cực kỳ thất vọng sau khi Crystal Palace bất ngờ hủy bỏ thương vụ chuyển nhượng anh sang Liverpool vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Guehi không lường trước được rằng thương vụ sang Liverpool sẽ sụp đổ.

Theo The Times, Guehi cảm thấy anh đã hành xử đúng mực và chuyên nghiệp cho Crystal Palace trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tương lai, nhưng quyết định chặn đứng thương vụ của câu lạc bộ khiến anh bị sốc.

Đội trưởng của Crystal Palace tin rằng mình xứng đáng được CLB đối xử tốt hơn. Anh thậm chí đã hoàn thành một phần bài kiểm tra y tế, quay một video chia tay gửi đến người hâm mộ Palace, chuẩn bị cho việc chuyển đến Liverpool – đội bóng trung vệ này xem như cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ thi đấu ở đẳng cấp cao hơn.

Tuy nhiên, HLV Oliver Glasner kiên quyết ngăn cản thương vụ này, đe dọa từ chức nếu Guehi được bán mà không có phương án thay thế phù hợp. Crystal Palace đã không thể ký hợp đồng với các mục tiêu hàng đầu khác, dẫn đến việc chủ tịch Steve Parish rút lại thỏa thuận vào phút chót, bất chấp việc đã nộp tờ khai giao dịch trước thời hạn.

Guehi dự kiến đưa ra tuyên bố chính thức vào tuần này, để bày tỏ quan điểm của mình về sự việc. Với việc hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, Liverpool được cho là sẽ quay lại với một lời đề nghị giá thấp hơn hoặc chờ đợi để ký hợp đồng miễn phí vào mùa hè năm sau.

Antony bật khóc

Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

12 giờ trước

Nhà vô địch Siêu cúp Anh rối loạn

Trong những giờ phút cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Crystal Palace rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ đầy căng thẳng.

14 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Marc Guehi Liverpool FC Crystal Palace Crystal Palace

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý