Nhà vô địch Siêu cúp Anh rối loạn

Trong những giờ phút cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Crystal Palace rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ đầy căng thẳng.

HLV Oliver Glasner được các CĐV xem như người hùng của Crystal Palace.

Theo The Times, HLV Oliver Glasner đưa ra tối hậu thư gây sốc với ban lãnh đạo đội bóng: nếu đội trưởng Marc Guehi được bán cho Liverpool, thuyền trưởng Crystal Palace sẽ từ chức ngay lập tức. Ban lãnh đạo Crystal Palace sau đó bất ngờ trước lập trường cứng rắn của HLV Glasner.

Trong bối cảnh một chiếc máy bay riêng đã sẵn sàng để đưa Guehi đến Liverpool hoàn tất các thủ tục ra mắt truyền thông, HLV người Áo thể hiện quyền lực của mình, khiến thương vụ trị giá 35 triệu bảng bị hủy bỏ vào phút chót.

Một số quan chức trong câu lạc bộ cho rằng Glasner nắm giữ quá nhiều quyền lực, gây ra những tranh cãi nội bộ về cách điều hành đội bóng. Trong khi đó, thủ quân Guehi, người tưởng chừng sắp sửa gia nhập Liverpool để hiện thực hóa giấc mơ, lại rơi vào trạng thái bàng hoàng.

Sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Crystal Palace trước Aston Villa, Guehi thậm chí quay một video chia tay gửi đến người hâm mộ Crystal Palace, và chờ đợi ở một khách sạn gần đó cùng gia đình và bạn bè.

Anh hoàn toàn không lường trước được rằng thương vụ sẽ sụp đổ. Quyết định giữ Guehi ở lại được HLV Glasner đưa ra sau khi Crystal Palace không thể tìm được một trung vệ thay thế đủ chất lượng.

HLV Glasner nói với chủ tịch Steve Parish rằng việc bán đội trưởng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến tham vọng của đội bóng trong mùa giải, đặc biệt khi họ vừa giành Siêu cúp Anh (Community Shield) và lần đầu tiên lọt vào vòng bảng Europa Conference League.