Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhà vô địch Siêu cúp Anh rối loạn

  • Thứ ba, 2/9/2025 18:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong những giờ phút cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Crystal Palace rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ đầy căng thẳng.

HLV Oliver Glasner được các CĐV xem như người hùng của Crystal Palace.

Theo The Times, HLV Oliver Glasner đưa ra tối hậu thư gây sốc với ban lãnh đạo đội bóng: nếu đội trưởng Marc Guehi được bán cho Liverpool, thuyền trưởng Crystal Palace sẽ từ chức ngay lập tức. Ban lãnh đạo Crystal Palace sau đó bất ngờ trước lập trường cứng rắn của HLV Glasner.

Trong bối cảnh một chiếc máy bay riêng đã sẵn sàng để đưa Guehi đến Liverpool hoàn tất các thủ tục ra mắt truyền thông, HLV người Áo thể hiện quyền lực của mình, khiến thương vụ trị giá 35 triệu bảng bị hủy bỏ vào phút chót.

Một số quan chức trong câu lạc bộ cho rằng Glasner nắm giữ quá nhiều quyền lực, gây ra những tranh cãi nội bộ về cách điều hành đội bóng. Trong khi đó, thủ quân Guehi, người tưởng chừng sắp sửa gia nhập Liverpool để hiện thực hóa giấc mơ, lại rơi vào trạng thái bàng hoàng.

Sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Crystal Palace trước Aston Villa, Guehi thậm chí quay một video chia tay gửi đến người hâm mộ Crystal Palace, và chờ đợi ở một khách sạn gần đó cùng gia đình và bạn bè.

Anh hoàn toàn không lường trước được rằng thương vụ sẽ sụp đổ. Quyết định giữ Guehi ở lại được HLV Glasner đưa ra sau khi Crystal Palace không thể tìm được một trung vệ thay thế đủ chất lượng.

HLV Glasner nói với chủ tịch Steve Parish rằng việc bán đội trưởng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến tham vọng của đội bóng trong mùa giải, đặc biệt khi họ vừa giành Siêu cúp Anh (Community Shield) và lần đầu tiên lọt vào vòng bảng Europa Conference League.

Donnarumma là thương vụ táo bạo của Pep

Với sự thay đổi không ngừng của bóng đá, Pep Guardiola lúc này dường như ưu tiên khả năng cản phá của thủ môn hơn là phân phối bóng bằng chân.

7 giờ trước

Vụ Jackson không khác gì trò lố

Vụ chuyển nhượng Nicolas Jackson từ Chelsea sang Bayern Munich với phí mượn kỷ lục 14,2 triệu bảng kèm điều khoản mua đứt 56,2 triệu bảng, gây ra không ít tranh cãi.

8 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Oliver Glasner Crystal Palace Crystal Palace

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Antony bat khoc hinh anh

Antony bật khóc

15 phút trước 20:06 2/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý