Donnarumma là thương vụ táo bạo của Pep

Với sự thay đổi không ngừng của bóng đá, Pep Guardiola lúc này dường như ưu tiên khả năng cản phá của thủ môn hơn là phân phối bóng bằng chân.

Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới.

Việc chiêu mộ Gianluigi Donnarumma và bán Ederson cho thấy sự thay đổi trong ưu tiên về thủ môn của Man City. Trước đây, Guardiola yêu cầu thủ môn phải xuất sắc trong việc phân phối bóng, nhưng động thái này cho thấy ông sẵn sàng điều chỉnh nguyên tắc của mình. Việc cải thiện khả năng phòng ngự giờ đây dường như là ưu tiên hàng đầu.

Sự thay đổi

Mùa giải của Manchester City khởi đầu không suôn sẻ. Sau khi dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước Wolverhampton Wanderers ngay vòng mở màn, đội bóng của HLV Pep Guardiola thua liên tiếp hai trận trước Tottenham và Brighton, rơi vào cuộc khủng hoảng.

Trong cả hai trận thua đó, James Trafford, người được bắt chính, đều chơi không ấn tượng. Thủ môn tân binh này thậm chí mắc sai lầm ở trận thua Tottenham 0-2 tại Etihad. Quá trình tái thiết của Man City đang khó khăn hơn dự đoán.

Trong bối cảnh đó, Manchester City quyết định chiêu mộ Donnarumma từ Paris Saint-Germain với mức phí trên 30 triệu euro. Thủ môn người Italy ký hợp đồng dài hạn 4 năm với đội chủ sân Etihad.

Việc chiêu mộ Donnarumma cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Guardiola, người trước đây luôn yêu cầu thủ môn của mình phải đóng vai trò như một “hậu vệ thứ 11” với khả năng chơi bóng bằng chân xuất sắc.

Không thể phủ nhận rằng Donnarumma là một trong những thủ môn hay nhất châu Âu về khả năng cản phá. Song, với vóc dáng cao lớn, thủ môn người Italy chơi bao giờ giỏi trong việc chuyền bóng từ tuyến sau.

Điều này được thể hiện rõ qua các thống kê. Mùa trước, Ederson vượt trội Donnarumma ở các chỉ số chuyền bóng quan trọng. Ederson đạt trung bình 31,7 đường chuyền mỗi 90 phút tại Premier League, so với 23,4 của Donnarumma tại Ligue 1.

Donnarumma góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League mùa 2025/26.

Độ chính xác trong chuyền bóng của Ederson cũng nhỉnh hơn, đạt 86,26% so với 85,42% của Donnarumma. Về chuyền dài, Ederson tiếp tục dẫn đầu với trung bình 9,4 đường chuyền dài mỗi 90 phút (so với 6,0 của Donnarumma) và độ chính xác chuyền dài là 57,92% (so với 44,6%). Ngoài ra, Ederson cũng có nhiều đường chuyền về phía trước hơn, với trung bình 14,7 so với 8,4 của Donnarumma.

Lý do chính khiến Man City chiêu mộ Ederson vào năm 2017 là khả năng chơi bóng bằng chân của anh. Joe Hart, một thủ môn xuất sắc về cản phá, bị Pep thay thế bởi Claudio Bravo vào năm 2016, rồi Man City tiếp tục nâng cấp với Ederson vào năm sau.

Trong bối cảnh Man City thường kiểm soát trận đấu, nhu cầu về một thủ môn giỏi cản phá là không lớn. Tuy nhiên, với sự thay đổi không ngừng của bóng đá, các HLV ngày càng ưu tiên khả năng cản phá hơn là phân phối bóng.

Điều chỉnh của Pep

Quyết định giữ Robert Sanchez của Enzo Maresca tại Chelsea hay việc Barcelona chiêu mộ Joan Garcia là những ví dụ điển hình. Và đây cũng là lý do chính khiến Man City theo đuổi Donnarumma, thủ môn với khả năng cản phá hàng đầu.

Donnarumma thường xuyên nhận được lời khen ngợi nhờ phản xạ nhanh và xuất thần. Anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch Champions League mùa trước của PSG. Kể từ khi ra mắt PSG vào tháng 9/2021, Donnarumma trở thành thủ môn có tỷ lệ cản phá tốt nhất châu Âu, với tỷ lệ cứu thua thành công đạt 74,94% (chỉ tính trong số những thủ môn thực hiện ít nhất 300 pha cứu thua tại năm giải đấu hàng đầu).

Pep đã thay đổi tư duy?

4 năm qua, Donnarumma thực hiện tổng cộng 312 pha cứu thua. Trong cùng khoảng thời gian, tỷ lệ cứu thua của Ederson tại Premier League là 65,7%, với tổng cộng 96 pha cứu thua, sự chênh lệch quá rõ ràng.

Việc chọn Donnarumma và sẵn sàng bán Ederson cho thấy ý định rõ ràng của Guardiola, đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch chiến thuật. Khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng từ tuyến dưới của Man City có thể giảm sút trong mùa này, đặc biệt khi Donnarumma không thể sánh với khả năng chơi chân của Ederson.

Tuy nhiên, kinh nghiệm và những pha phản xạ từ thủ môn người Italy sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho Man City. Anh có khả năng thực hiện những pha cứu thua tưởng chừng bất khả thi, mang lại cho Guardiola sự yên tâm trong khung gỗ.

Nếu Trafford đại diện cho mẫu thủ môn hiện đại, Donnarumma đưa bóng đá trở lại với phong cách “phòng ngự là trên hết” của các thủ môn truyền thống. Và ít ai có thể sánh ngang với nhà vô địch Euro 2020 về khả năng cản phá.

Donnarumma còn mang đến sân Etihad bản lĩnh tinh thần chiến thắng, một yếu tố then chốt khi Man City đang trải qua giai đoạn bất ổn. Pep một lần nữa cho thấy ông là người sẵn sàng thay đổi triết lý của mình khi cần.