Antony tạo cơn sốt tại Betis

Các cổ động viên Real Betis đã có mặt để chào đón Antony ngay sau khi tiền đạo này đáp chuyến bay đến Tây Ban Nha ký hợp đồng mới.

CĐV Betis chào đón Antony.

Hôm 1/9, AS ghi nhận hàng trăm người hâm mộ Betis đã chờ đợi ở sân bay để vẫy cờ và gọi tên Antony khi tiền đạo này tiến ra xe để đến đại bản doanh của Betis. Đáp lại đám đông, tiền đạo người Brazil cũng giơ tay chào và nở nụ cười hạnh phúc.

Trên mạng xã hội, những video quay lại khoảnh khắc này nhanh chóng trở nên viral. Một fan viết: "Trông như Betis vừa chiêu mộ Lionel Messi vậy". CĐV khác bình luận: "Antony thực sự chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ". Một tài khoản khác nhận xét: "Fan Betis đã chờ quá lâu và đây là phần thưởng cho họ".

Theo Athletic, Betis đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony theo bản hợp đồng dài hạn từ MU với giá 25 triệu euro, đi kèm với điều khoản cho phép MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai.

Ngoài ra, MU cũng không phải đền bù tiền lương cho Antony. Cựu sao Ajax muốn hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Betis càng nhanh càng tốt.

Trong hai tuần qua, Antony được ban huấn luyện MU yêu cầu tập riêng, tách biệt khỏi đội một. Anh vẫn duy trì việc tập luyện để đảm bảo thể lực, sẵn sàng ra sân cho Betis ngay lập tức nếu thương vụ hoàn tất.

