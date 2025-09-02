Thêm một cựu cầu thủ MU gia nhập Real Betis

Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, Sofyan Amrabat đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Real Betis theo dạng cho mượn từ Fenerbahce.

Amrabat từng có thời gian thi đấu cho MU.

Tiền vệ người Morocco, 29 tuổi, cập bến Seville với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026, trong đó Betis sẽ chi trả toàn bộ mức lương. Thỏa thuận này không kèm điều khoản mua đứt. Sự xuất hiện của Amrabat mang đến cho tuyến giữa Betis thêm kinh nghiệm cùng sự chắc chắn.

Amrabat từng gây tiếng vang lớn trong hành trình lịch sử của đội tuyển Morocco vào tới bán kết World Cup 2022. Tại giải đó, lối chơi pressing không ngừng nghỉ và thể lực dẻo dai của anh được đánh giá cao. Trong màu áo Fiorentina, anh có hơn 100 lần ra sân và giữ vai trò then chốt trong hành trình tiến tới trận chung kết Europa Conference League 2023.

Amrabat gia nhập MU vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023, theo hợp đồng cho mượn từ Fiorentina. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn và mạnh mẽ cho hàng tiền vệ của MU, đặc biệt là sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại World Cup 2022.

Amrabat có tổng cộng 21 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU, trong đó có 10 trận đá chính tại giải Ngoại hạng Anh. Mặc dù sở trường là tiền vệ phòng ngự, nhưng có một số thời điểm anh được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng ở vị trí hậu vệ trái do đội hình bị thiếu hụt. Điều này khiến anh không thể phát huy hết khả năng ở vị trí tốt nhất của mình.

Sau khi kết thúc mùa giải 2023-24, MU đã không kích hoạt điều khoản mua đứt Amrabat. Anh trở về Fiorentina và sau đó được bán đứt cho Fenerbahce, trước khi tiếp tục được cho mượn tới Real Betis.

Thương vụ này diễn ra cùng thời điểm Betis thực hiện bản hợp đồng lớn nhất mùa hè – chiêu mộ Antony dos Santos từ Manchester United theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn.