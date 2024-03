Amrabat trải qua 8 phút đáng quên trên sân Etihad. Tiền vệ người Morocco xử lý bóng lóng ngóng, tạo điều kiện cho Erling Haaland ghi bàn kết liễu Man Utd.

Không nói cũng biết Amrabat trở thành một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau trận derby thành Manchester. Vốn dĩ đã không tìm được chỗ đứng ở CLB, mọi thứ giờ lại ảm đạm hơn với tiền vệ người Morocco.

Ngay cả khi Amrabat không mắc lỗi, Man Utd cũng thua toàn diện trước Man City. Trớ trêu thay, cuộc đời vốn không công bằng. Bóng đá chưa bao giờ có được những sự logic hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ.

Khi nhắc tới Amrabat ở trận derby thành Manchester, người ta lại nhớ ngay đến khoảnh khắc cầu thủ này mắc lỗi. Mặc nhiên, cựu tiền vệ Fiorentina trở thành "tội đồ". Cầu thủ "đứng mũi chịu sào", hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ.

Tình cảnh Amrabat trải qua tại "Nhà hát của những giấc mơ" cũng trở thành lời nhắc nhở rằng, không phải điều gì cứ hễ muốn là được. Tiền vệ 27 tuổi khao khát chơi cho Man Utd, nhưng hiện thực nhận được lại quá phũ phàng.

Tại World Cup 2022, Amrabat trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời. Thước phim cầu thủ này đua tốc độ, tắc bóng trong chân Kylian Mbappe vẫn liên tục được phát đi phát lại trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội.

Đó như "bản tuyên ngôn" đanh thép gửi tới phần còn lại của bóng đá thế giới, rằng Morocco may mắn sở hữu tiền vệ phòng ngự xuất sắc. Trong hè 2023, Amrabat chuyển tới Man Utd theo dạng cho mượn với mức phí 9 triệu euro (7,7 triệu bảng).

Sau tất cả, Amrabat vỡ mộng ở "Nhà hát của những giấc mơ". Anh trở thành bản hợp đồng quá đắt đỏ, trong khi giá trị đóng góp cho CLB lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Daily Mail thống kê từng phút thi đấu của tiền vệ 27 tuổi ngốn của đội bóng 7.876 euro.

Amrabat có lẽ chọn nhầm điểm đến hoặc chính anh chưa từng thuộc về Man Utd. Ban đầu, "Quỷ đỏ" kỳ vọng tiền vệ người Morocco có thể hợp cùng Casemiro để tạo ra tấm khiên thép trước hàng thủ hoặc trục xương sống vững chắc.

Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Suốt thời gian gắn bó với đại diện thành Manchester, Amrabat giống "chuột bạch" hơn là giải pháp. Một bản hợp đồng thử nghiệm cho những thay đổi chiến thuật kỳ lạ của Erik ten Hag.

Khi hậu vệ trái Luke Shaw, Tyler Malacia dính chấn thương, Erik ten Hag buộc phải lấp Amrabat vào chỗ trống để thay thế. Điều này làm hại tiền vệ người Morocco. Anh chưa bao giờ sẵn sàng hoặc ít nhất phù hợp đảm nhận vai trò mới mẻ.

Môi trường Premier League cũng hoàn toàn khác với Serie A. Cường độ thi đấu ở đây nhanh hơn. Đối thủ chơi bóng với sự dũng cảm, thể lực và máu lửa. Amrabat có lẽ bị ngợp, để rồi trình diễn bộ mặt nhạt nhòa, dẫn đến không thể cạnh tranh cho suất đá chính.

Việc tài năng Kobbie Mainoo chơi ngày càng hay cũng khiến cơ hội để Amrabat ra sân bi đe dọa. Casemiro có trận hay trận dở, nhưng vẫn được coi là ngôi sao đẳng cấp thế giới. Một quân bài khi đặt lên bàn cân so với Amrabat sẽ có trọng lượng đáng kể hơn.

Từ đầu mùa, Amrabat chỉ chơi 625 phút tại Premier League, con số quá ít ỏi. Dấu ấn cầu thủ này tạo ra hoàn toàn mờ nhạt. Chính vì chơi thiếu thuyết phục, Amrabat phải liên tục làm bạn với băng ghế dự bị và chỉ được đưa vào sân trong những phút cuối.

Gặp Aston Villa, tiền vệ người châu Phi được Erik ten Hag sử dụng khi trận đấu gần hạ màn. Chạm trán Luton Town, cựu tiền vệ Fiorentina chỉ có 4 phút thi đấu. Chạm trán Man City, số phút thi đấu của Amrabat là 8 và như người ta vẫn thường gọi, phần còn lại đã là lịch sử.

Vừa qua, Man Utd xác nhận không kích hoạt điều khoản mua đứt Amrabat. Từ Italy, Fiorentina bày tỏ sự lo ngại khi tiền vệ 27 tuổi gây thất vọng. Điều đó khiến giá chuyển nhượng của cầu thủ hạ thấp. Quan trọng hơn, đội bóng nào sẽ dang tay đón lấy tiền vệ đang sa sút?

Mùa giải 2023/24 chưa hạ màn, nhưng mọi thứ từ giờ ở Manchester dần khép lại với Amrabat. Sau sai lầm trong trận thua Man City, uy tín và vị thế của tiền vệ 27 tuổi - vốn đã thấp - nay lại còn trượt dốc hơn. Với Amrabat, ngày chia tay Man Utd có lẽ tới rất gần.

