Bayern mượn thành công Jackson vào phút cuối

Bayern Munich đã chính thức xác nhận việc mượn tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea và tiền đạo người Senegal sẽ khoác áo số 11 của "Hùm xám" trong mùa giải 2025/26.

Jackson ký hợp đồng với Bayern.

Sau nhiều giờ thương thảo căng thẳng, Chelsea và Bayern cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận về thương vụ này. Vốn dĩ, Jackson gần như chắc chắn sẽ rời đi, nhưng chấn thương của Liam Delap khiến phía Chelsea do dự. Tuy vậy, “The Blues” rốt cuộc vẫn đồng ý để chân sút 24 tuổi sang Đức, kèm theo khoản phí mượn trị giá 14,2 triệu bảng và điều khoản mua đứt 56,2 triệu bảng.

Giám đốc thể thao Bayern, Max Eberl cho biết Nicolas Jackson ngay từ đầu đã bày tỏ mong muốn được chơi cho Bayern, vì thế ông đặc biệt hài lòng khi thương vụ cuối cùng cũng hoàn tất. Eberl nhấn mạnh rằng, dù còn trẻ, Jackson đã sở hữu nhiều kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế và khẳng định năng lực.

Theo ông, tiền đạo này là mẫu cầu thủ phù hợp với tiêu chí mà Bayern tìm kiếm, với sự năng động, thể chất mạnh mẽ và khát khao chiến thắng. Eberl tin rằng sự góp mặt của Jackson sẽ ngay lập tức mang đến cho hàng công Bayern thêm nhiều phương án tấn công.

Về phía mình, Jackson khẳng định anh rất hạnh phúc khi trở thành một phần của Bayern – một trong những CLB hàng đầu thế giới. Tiền đạo 24 tuổi khẳng định bản thân có những mục tiêu lớn lao, nuôi dưỡng nhiều giấc mơ tại Bayern và hứa sẽ cống hiến hết mình để cùng đội bóng gặt hái thêm danh hiệu.

Jackson khởi đầu sự nghiệp tại đội trẻ Casa Sports ở Senegal trước khi gia nhập Villarreal năm 2019. Trong màu áo Villarreal, Jackson ghi 13 bàn sau 48 trận, trước khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè 2023. Tại đây, anh đóng góp 30 bàn sau 81 lần ra sân, cùng đội bóng vô địch UEFA Conference League 2024 và FIFA Club World Cup 2025. Trên đấu trường quốc tế, Jackson đã có 19 lần khoác áo ĐTQG Senegal.