Jackson vỡ mộng đến Bayern

Bayern Munich quyết định không tiếp tục theo đuổi thương vụ mượn tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea, tìm kiếm các mục tiêu khác thay thế.

Jackson từng bày tỏ mong muốn rời Chelsea để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn

Theo Sky Sports, Bayern Munich hủy thỏa thuận mượn Jackson, và cầu thủ sẽ bay về Senegal hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Sau giai đoạn thi đấu quốc tế tháng 9, Jackson sẽ không bay trở lại Đức.

Quyết định này được CLB Bundesliga đưa ra sau khi Chelsea bất ngờ rút lại thỏa thuận cho mượn cầu thủ vào phút chót, bởi chấn thương của Liam Delap trong trận thắng 2-0 trước Fulham hôm 30/8. Delap được dự đoán phải nghỉ thi đấu từ sáu đến tám tuần vì chấn thương gân kheo, khiến Chelsea không thể để Jackson rời đi, khi chỉ còn lại tiền đạo Joao Pedro trong đội hình.

Về phần mình, Jackson không hài lòng khi thương vụ gia nhập Bayern Munich bị đổ bể vào phút chót. Ban đầu, anh thậm chí từ chối bay về London hội quân cùng Chelsea, với hy vọng CLB nước Anh phải để mình rời đi.

Song, với việc Bayern Munich hủy thỏa thuận mượn với Chelsea, tuyển thủ Senegal sẽ phải tìm lối thoát khác hoặc trở lại Stamford Bridge sau giai đoạn thi đấu quốc tế tháng 9. Trước đó, Bayern Munich đạt được thỏa thuận mượn Jackson trong một mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt với giá lên tới 80 triệu euro.

Thỏa thuận này bao gồm một khoản phí trả trước 15 triệu euro cho hợp đồng mượn một mùa, cùng 65 triệu euro cố định, đồng thời Chelsea được hưởng điều khoản bán lại nếu Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt Jackson vào cuối mùa. Jackson sau đó thậm chí đã bay sang Munich để chuẩn bị kiểm tra y tế và ký hợp đồng.