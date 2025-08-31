MU đạt thỏa thuận với Martinez

Thủ môn Emiliano Martinez đồng ý các điều khoản cá nhân với Manchester United, tạo điều kiện để "Quỷ đỏ" tiếp cận Aston Villa để đàm phán chuyển nhượng.

Aston Villa mở đường cho Emiliano Martinez rời đội ngay mùa hè này.

Theo The Athletic, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại vào ngày 1/9, “Quỷ đỏ” đã tiến hành các cuộc đàm phán gấp rút với Martinez. Thương vụ này được thúc đẩy sau khi thỏa thuận với thủ môn Senne Lammens gặp trục trặc, đồng thời HLV Ruben Amorim cũng ngỏ ý muốn có Martinez hơn.

Với việc đã đạt thỏa thuận cá nhân cùng Martinez, Manchester United sẽ tiếp cận Aston Villa để đàm phán giá cả. Việc lỡ vé dự Champions League khiến "The Villains" mất đi nguồn thu lớn ở mùa giải tới, khiến họ buộc phải bán đi một số trụ cột để đảm bảo quy định về tình bền vững tài chính tại Premier League.

Martinez là một trong số đó. Với giá trị chuyển nhượng ước tính khoảng 40 triệu bảng, việc bán Martinez sẽ giúp ích rất nhiều cho Aston Villa trong việc cân bằng tài chính.

Hai năm qua, nhà vô địch World Cup 2022 trở thành nhân tố quan trọng tại Villa Park dưới thời HLV Unai Emery. Tuy nhiên, trong bối cảnh Aston Villa gặp khó về tài chính và hợp đồng của cầu thủ với CLB sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, việc Martínez rời đi vào hè này là tốt nhất cho các bên.

Với các cuộc đàm phán đang diễn ra sôi nổi, tương lai của Martinez sẽ là tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.