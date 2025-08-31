Amorim chỉ là nạn nhân ở MU

Tối 30/8, chiến thắng sít sao 3-2 của Manchester United trước Burnley tại Old Trafford một lần nữa làm nổi bật những vấn đề phòng ngự dai dẳng của đội bóng.

Chiến thắng trước Burnley che lấp những vết nứt, nhưng Amorim vẫn chịu áp lực lớn.

Áp lực đổ dồn lên Ruben Amorim ngày càng tăng, nhưng nhiều chuyên gia bóng đá Anh cho rằng khó khăn của “Quỷ đỏ” không chỉ bắt nguồn từ HLV người Bồ Đào Nha. Bình luận trên chương trình Match of the Day, cựu tuyển thủ Anh, Danny Murphy cho rằng vấn đề của Manchester United không chỉ nằm ở Amorim.

Murphy chỉ ra một vấn đề quen thuộc: “Cấu trúc phòng ngự của Manchester United không đồng bộ. Chúng ta thấy Burnley khai thác khoảng trống, đặc biệt ở hiệp hai, và đó không phải điều Amorim có thể khắc phục ngay lập tức”.

Murphy nhấn mạnh sự thiếu ăn ý giữa các hậu vệ Manchester United vốn đã kéo dài từ thời Erik ten Hag. Steph Houghton, cựu tuyển thủ nữ Anh, cũng đồng tình.

Cô nhận định: “Không phải tất cả đều do Amorim. Chiến lược tuyển dụng của Manchester United thiếu nhất quán. Họ từng mua các cầu thủ như Victor Lindelöf và Jonny Evans, những giải pháp tạm thời, sau đó hè này đổ 200 triệu bảng mua tiền đạo”.

Murphy đánh giá việc ban lãnh đạo MU chỉ mua tiền đạo hè này, song từ chối bổ sung thêm trung vệ hay tiền vệ khiến đội hình "Quỷ đỏ" mất cân bằng: "Amorim chỉ là nạn nhân ở Manchester United. Hệ thống 3-4-3 của Amorim cần thời gian, nhưng sự thiếu linh hoạt của cầu thủ và sự thiếu quyết đoán của ban lãnh đạo mới là vấn đề lớn hơn".