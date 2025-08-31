Đội của Cazorla gây bất ngờ lớn

Rạng sáng 31/8, Real Oviedo ghi dấu ấn lịch sử bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Real Sociedad ở vòng 3 La Liga.

Real Oviedo của Santi Cazorla giành chiến thắng 1-0 trước Real Sociedad.

Trận đấu tại sân Carlos Tartiere diễn ra với thế trận giằng co trong 45 phút đầu tiên, khi cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Real Oviedo tận dụng thời điểm quan trọng ngay trước giờ nghỉ, khi tiền vệ Leandro Dendoncker ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0.

Đây là khoảnh khắc định đoạt trận đấu, giúp đội chủ nhà mang về trận thắng đầu tiên kể từ khi họ trở lại La Liga mùa này. Đây cũng là một trong những cú sốc lớn nhất ở vòng 3 La Liga, khi một tân binh như Oviedo quật ngã đội bóng được đánh giá cao Sociedad.

Chiến thắng này cũng chấm dứt chuỗi phong độ đáng quên ngay đầu mùa của đội bóng xứ Asturias. Trước vòng 3, Real Oviedo nhận hai thất bại liên tiếp ở giai đoạn đầu mùa, bao gồm trận thua 0-3 trước Real Madrid và 0-2 trước Villarreal.

Trận này, Santi Cazorla vào sân từ ghế dự bị ở phút 61, tạo cột mốc lịch sử khi trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân ở La Liga. Ở tuổi 40, Cazorla đang là một những "lão tướng" của giải đấu.

Ba điểm có được trước Real Sociedad là liều thuốc tinh thần quý giá cho Oviedo, giúp họ tạm thoát khỏi vị trí đáy bảng xếp hạng. Nó cũng đánh dấu cột mốc quan trọng cho Oviedo, khi đây là lần đầu tiên sau 24 năm, CLB này giành chiến thắng ở La Liga.