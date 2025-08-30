HLV Fulham nổi nóng với trọng tài

HLV Marco Silva của Fulham nổi giận đòi đối chất với trọng tài Robert Jones, trong trận Chelsea thắng Fulham 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

HLV Marco Silva tức giận khi Fulham nhận thất bại trước Chelsea.

Tối 30/8, hai bàn thắng từ hai tình huống cố định của Joao Pedro (phút 45+10) và Enzo (phút 56) giúp Chelsea vượt qua Fulham trên sân nhà Stamford Bridge. Điều đáng nói, trọng tài Robert Jones gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của trận đấu.

HLV Silva giận dữ chờ trọng tài Robert Jones tại khu vực đường hầm sân Stamford Bridge trong giờ nghỉ giữa hiệp. Nguồn cơn của sự tức giận này bắt nguồn từ tình huống ở phút 22, khi tiền vệ trẻ Josh King tưởng như ghi bàn mở tỷ số cho Fulham.

Song, trọng tài Robert Jones sau khi xem lại VAR xác định Rodrigo Muniz phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó. Quyết định này khiến nhiều cầu thủ Fulham bất bình, bởi Muniz chạm bóng trước và cầu thủ Chelsea cố tình đưa chân vào trong pha tranh chấp. Đến phút 45+10, từ tình huống phạt góc, Joao Pedro bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Ngoài sân, HLV trưởng Fulham, Marcos Silva giận dữ vì hiệp một chỉ có 8 phút bù giờ, nhưng trọng tài cho Chelsea hưởng phạt góc ở phút bù giờ thứ 10 dù không có gián đoạn. Dù HLV Silva bắt tay động viên học trò, ánh mắt của ông vẫn tập trung vào Jones.

Trọng tài Robert Jones khiến CĐV Fulham phẫn nộ.

"Vua áo đen" của Premier League sau đó nhận sự bảo vệ bởi lực lượng an ninh, bởi sự phẫn nộ từ HLV Fulham. Sang hiệp hai, trọng tài Robert Jones tiếp tục đưa ra quyết định tranh cãi có lợi cho Chelsea.

Trọng tài Jones xác định cầu thủ Fulham để bóng chạm tay trong vùng cấm. Để rồi phút 56, Enzo Fernandez ghi bàn từ chấm phạt đền. Các cầu thủ Fulham giận dữ với quyết định này, bởi trước đó, tiền đạo Pedro của Chelsea cũng để bóng chạm tay khi tham gia tranh chấp.

Ngoài ra, các cầu thủ Chelsea còn dường như có ít nhất hai pha phạm lỗi với cầu thủ Fulham trước pha bóng, nhưng trọng tài Jones và VAR đều bỏ qua. Theo lý giải từ ban tổ chức Premier League, trọng tài xác định Joao Pedro chỉ vô tình để bóng chạm tay.

Ngoài sân, HLV Silva cười nhạt. Những CĐV Fulham có mặt trên sân Stamford Bridge sau đó la ó và huýt sáo trọng tài.