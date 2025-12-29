Cảnh choáng ngợp của bóng đá Nhật Bản

Hôm 28/12, lễ khai mạc giải vô địch bóng đá trung học phổ thông toàn Nhật Bản lần thứ 104 diễn ra long trọng và hoành tráng.

Bầu không khí của lễ khai mạc không thua kém bất kỳ sự kiện thể thao lớn nào.

Ra đời từ năm 1917, giải bóng đá học đường mùa đông, thường được biết đến với tên gọi "Winter National", trở thành biểu tượng đặc biệt của thể thao Nhật Bản. Giải đấu từng nâng bước không ít ngôi sao J-League và tuyển quốc gia trên hành trình chuyên nghiệp.

Mùa giải năm nay quy tụ 48 đội bóng trung học xuất sắc từ 47 tỉnh, thành trên toàn quốc, riêng Tokyo có hai suất tham dự. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Cùng với giải vô địch thể thao trung học toàn quốc và Takamadonomiya Cup U18, đây là một trong 3 giải lớn nhất của bóng đá học đường Nhật Bản.

Các vòng đấu lần lượt diễn ra từ ngày 29/12, trải dài qua vòng một, vòng hai, vòng ba, tứ kết, bán kết cho đến trận chung kết ngày 12/1/2026. Các trận đấu được tổ chức tại nhiều sân vận động ở Tokyo, Kanagawa, Saitama và Chiba. Sức hút của giải thể hiện rõ khi vé, đặc biệt ở vòng đầu, được bán hết từ rất sớm qua các kênh trực tuyến.

Giải bóng đá trung học phổ thông toàn Nhật Bản không khác gì ngày hội.

Điều làm nên sự khác biệt của giải đấu không chỉ nằm ở lịch sử hơn một thế kỷ, mà còn ở chất lượng tổ chức tiệm cận bóng đá chuyên nghiệp. Từ mặt cỏ, công tác vận hành, truyền thông cho đến trang phục thi đấu đều đạt tiêu chuẩn cao. Các cầu thủ học sinh được thi đấu trong những bộ áo đấu chính hãng Adidas, Puma hay Nike. Đó là hình ảnh hiếm thấy ở các giải trẻ trên thế giới.

Dù đỉnh cao chuyên môn của bóng đá trẻ Nhật Bản hiện nay được đánh giá nằm ở Takamadonomiya Cup U18, giải bóng đá trung học toàn quốc vẫn giữ vị thế riêng. Nơi đây hội tụ cả những cầu thủ sẵn sàng bước vào J-League lẫn những gương mặt xem giải đấu như bệ phóng để tiến vào bóng đá đại học.

Rõ ràng giải bóng đá trung học phổ thông toàn Nhật Bản cho thấy đẳng cấp tổ chức chuẩn mực, khi một sân chơi học sinh vẫn vận hành với quy mô và sức hút ngang tầm bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

