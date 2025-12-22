Tuyển Nhật Bản khả năng không có sự phục vụ của Takumi Minamino tại World Cup 2026 khi cầu thủ này dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Minamino khả năng bỏ lỡ World Cup 2026.

Tuyển thủ Nhật Bản chấn thương trong trận AS Monaco thắng AJ Auxerre 2-1 thuộc vòng 1/16 Cúp Quốc gia Pháp hôm 21/12. Minamino thi đấu ổn định cho đến phút 36 hiệp một. Trong một pha tranh chấp tưởng chừng không quá nguy hiểm, đầu gối trái của anh bất ngờ khuỵu xuống sau va chạm với Fredrik Oppegard.

Ngay lập tức, Minamino ôm mặt đau đớn và nằm sân không thể tiếp tục thi đấu. Anh phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của đồng đội và ban huấn luyện. Minamino nằm sân khá lâu trước khi được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

HLV AS Monaco, Sebastien Pocognoli, xác nhận cầu thủ người Nhật đang trải qua các xét nghiệm y tế và khả năng đứt dây chằng chéo trước (ACL). "Những kết quả ban đầu không mang tín hiệu tích cực", ông thừa nhận sau trận.

Truyền thông Pháp xác nhận Minamino đứt dây chằng. Với kịch bản này, Minamino chắc chắn sẽ lỡ hẹn với World Cup 2026 bởi chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là giải đấu khởi tranh. Với chấn thương ACL, thời gian hồi phục thường kéo dài từ 8 đến 10 tháng, đồng nghĩa khả năng trở lại chỉ có thể rơi vào đầu mùa giải 2026/27.

Minamino dính chấn thương nghiêm trọng.

Đây là cú giáng mạnh vào tham vọng của đội tuyển Nhật Bản. Minamino hiện là trụ cột không thể thay thế với 73 lần khoác áo đội tuyển và ghi 26 bàn, đồng thời mới được HLV Moriyasu Hajime trao băng đội trưởng.

Ở cấp CLB, sau quãng thời gian không như ý tại Liverpool, Minamino hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Monaco với hơn 15 lần góp dấu giày vào bàn thắng mỗi mùa. Dù Nhật Bản sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng tại châu Âu, giới chuyên môn đều chung nhận định không ai có thể khỏa lấp khoảng trống mà Minamino để lại.