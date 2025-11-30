Minamino nhấn chìm PSG

Rạng sáng 30/11, trong trận cầu tâm điểm của vòng 14 Ligue 1, AS Monaco hạ gục Paris Saint-Germain ngay tại sân nhà Stade Louis-II với tỉ số tối thiểu 1-0.

Takumi Minamino gieo sầu cho PSG.

Chỉ ba ngày sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Pafos ở Champions League, các cầu thủ Monaco trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ đoàn kết, máu lửa và chơi cực kỳ khó chịu trước nhà vô địch Pháp lẫn châu Âu.

Bàn thắng duy nhất của Takumi Minamino ở phút 68 không chỉ chấm dứt chuỗi ba trận toàn thua của đội bóng Công quốc tại Ligue 1, đồng thời khiến ngôi đầu của PSG lung lay dữ dội.

Khác hẳn với màn trình diễn hủy diệt Tottenham ở Champions League vài ngày trước, PSG bước vào trận đấu với nhịp độ chậm bất thường. Họ thiếu cường độ, thiếu sự liên kết giữa các tuyến và gần như buông lỏng trong suốt hiệp một.

Đó chính là cơ hội để Monaco, đội bóng đang khát điểm, trừng phạt nhà đương kim vô địch. Họ liên tục uy hiếp khung thành PSG từ những tình huống cố định.

Nếu thủ môn Lucas Chevalier không cản phá xuất sắc, PSG thậm chí đã thua sớm hơn.

Sự hời hợt của PSG kéo dài sang hiệp hai và khiến họ phải trả giá đắt. Phút 63, từ một pha phối hợp nhanh bên cánh trái, Takumi Minamino băng lên đúng lúc, dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số 1-0 cho Monaco.

Ngay cả khi Thilo Kehrer nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 80, vì phạm lỗi ngăn cản tình huống lao lên của Mbaye Niang, PSG vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Chiến thắng này không chỉ giúp AS Monaco chấm dứt cơn khủng hoảng mà còn thổi bùng lại hy vọng chen chân vào cuộc đua vô địch và vé dự Champions League mùa tới.

Trong khi đó, PSG của Luis Enrique thua trận thứ hai tại Ligue 1 từ đầu mùa. May cho họ là ở trận đấu cùng vòng, Marseille cũng gây thất vọng khi để Toulouse cầm hoà 2-2. PSG vì thế vẫn dẫn đầu Ligue 1 nhưng giờ chỉ hơn Marseille 1 điểm.