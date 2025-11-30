Sunderland bay cao sau màn lội ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 30/11, Sunderland đánh bại Bournemouth 3-2 ở vòng 13 Premier League, qua đó vươn lên thứ 4 tại Premier League.

Sau 3 trận không biết mùi chiến thắng, Sunderland đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc tại Sân vận động Ánh sáng khi đánh bại Bournemouth, bất chấp việc bị dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu.

Chiến thắng này không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà tại Premier League mùa này, mà còn khẳng định sức mạnh tinh thần đáng nể của thầy trò Regis Le Bris trong cuộc đua vào top 4.

Trận đấu mở màn với nhịp độ rất cao. Ngay phút thứ 7, Bournemouth đã tận dụng cơ hội. Từ pha phối hợp nhanh, Semenyo chuyền bóng để Evanilson dứt điểm, bóng bật cột dọc và Adli lao vào sút bồi ghi bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà chưa kịp ổn định lại thì Tyler Adams tung cú sút xa đẳng cấp từ giữa sân, nâng tỷ số lên 2-0, khiến Sunderland rơi vào tình thế khó khăn.

Dù vậy, "Mèo Đen" không gục ngã. Phút 30, Reinildo bị phạm lỗi trong vùng cấm. Enzo Le Fee thực hiện thành công quả penalty, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Hiệp hai vừa bắt đầu, Sunderland đã gỡ hòa nhờ cú sút chìm hiểm hóc của Bertrand Traore sau pha làm bóng thông minh của Granit Xhaka. Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì và đến phút 69, bước ngoặt xảy ra khi Brian Brobbey, cầu thủ vừa vào sân, bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Le Fee, đưa Sunderland lần đầu vượt lên dẫn trước 3-2.

Trong những phút cuối, Bournemouth nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên phá hàng thủ chơi đầy quyết tâm của Sunderland. Thậm chí, Lewis Cook còn bị thẻ đỏ vì đánh cùi chỏ, khiến đội khách càng thêm bất lực.