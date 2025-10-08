Liverpool dựng tượng Jota

Người hâm mộ quyên góp hơn 225.000 bảng tưởng nhớ Diogo Jota, đồng thời Liverpool lên kế hoạch dựng tượng ngôi sao xấu số qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc hồi tháng 7.

Liverpool tiếp tục có hành động tưởng nhớ Jota.

Theo thông báo từ Liverpool, 226.995 bảng được quyên góp thông qua các hoạt động tưởng niệm - từ việc người hâm mộ in tên Jota lên áo đấu đến những chiếc áo lưu niệm được bán tại cửa hàng chính thức.

Toàn bộ lợi nhuận được chuyển tới Quỹ LFC Foundation, tổ chức thiện nguyện của CLB, để khởi động một chương trình bóng đá cộng đồng mang tên Diogo Jota, nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận thể thao.

Liverpool cũng cho biết những vòng hoa tưởng niệm đặt bên ngoài Anfield được tái sử dụng làm vườn hoa lưu niệm tại các cơ sở của CLB, gồm sân Anfield và trung tâm huấn luyện AXA Melwood. Phần còn lại sẽ được xử lý và đúc thành tượng kỷ niệm Jota, dự kiến đặt cố định trong khuôn viên sân vận động.

HLV Arne Slot trước đó tiết lộ CLB quyết định trả trọn hợp đồng còn lại của Jota cho gia đình anh như một nghĩa cử tri ân. Anfield không còn Jota, nhưng ký ức về anh và niềm đam mê bóng đá sẽ sống mãi cùng sắc đỏ Liverpool.

Jota cùng em trai Andre Silva thiệt mạng hôm 3/7/2025, khi đang trên đường trở lại Anh để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Cái chết đột ngột của tiền đạo 28 tuổi khiến toàn bộ thế giới bóng đá bàng hoàng.