Neves nổi giận vì vướng tin đồn tình cảm với vợ Jota

Tiền vệ Ruben Neves phẫn nộ vì bị báo Bồ Đào Nha ám chỉ có quan hệ tình cảm với vợ của cố tiền đạo Diogo Jota.

Neves nổi giận vì bị báo chí ghép ảnh với vợ Jota.

Trong suốt thời gian qua, Neves luôn ở bên Rute Cardoso, vợ của Jota, để chia sẻ mất mát với gia đình người bạn quá cố. Nhưng mới đây, tạp chí TV Guia (Bồ Đào Nha) khiến dư luận dậy sóng khi đăng bài viết với tiêu đề: “Sau cái chết, vợ Diogo Jota dựa vào người bạn thân nhất”.

Điều gây tranh cãi không nằm ở nội dung bài báo mà ở bức ảnh trang bìa. Tấm hình bị cắt ghép khiến Neves và Cardoso trông như đang có một khoảnh khắc thân mật, dễ bị hiểu lầm là đang hôn nhau.

Ngay lập tức, Neves tỏ ra phẫn nộ. Trên mạng xã hội, tiền vệ 27 tuổi chia sẻ một thông điệp: “Người chọn bức ảnh này không xứng đáng được hạnh phúc. Tôi và vợ, Deborah Lourenco, đã bên nhau hơn 11 năm, xây dựng một gia đình khiến tôi rất tự hào. Chúng tôi luôn cố gắng để giúp đỡ gia đình Rute sau mất mát to lớn này. Việc cố tình sử dụng bức ảnh dễ gây hiểu lầm là thiếu tôn trọng cả tôi lẫn người đã khuất".

Ảnh bìa khiến Neves nổi giận.

Neves nhấn mạnh không phản đối việc báo chí viết về tình bạn giữa mình và gia đình Jota, nhưng không thể chấp nhận việc hình ảnh bị bóp méo để tạo ra những liên tưởng sai lệch.

“Tôi tự hào về người vợ của mình, về gia đình mình, và chúng tôi cũng tự hào về sự mạnh mẽ của Rute. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cô ấy khi cần”, Neves khẳng định.

Jota qua đời ở tuổi 28 cùng người em trai Andre trong một vụ tai nạn xe hơi hồi đầu tháng 7 tại Tây Ban Nha, để lại người vợ Cardoso và ba đứa con nhỏ. Cả hai chỉ vừa kết hôn trước đó vài tuần.

Neves không chỉ bật khóc trong tang lễ người bạn thân mà còn khắc một hình xăm đặc biệt lên chân, ghi lại khoảnh khắc ôm Jota như một lời tri ân. Anh cũng tiếp quản số áo 21 của Jota ở tuyển Bồ Đào Nha.

Cảnh chiếc xe của Jota bốc cháy ngùn ngụt Một người đi đường quay được cảnh chiếc xe Lamborghini cháy dữ dội khiến Diogo Jota và em trai Andre Silva tử vong tại Zamora, Tây Ban Nha.