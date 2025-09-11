Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ Liverpool sắp 'bỏ túi' hơn 650 triệu bảng

  • Thứ năm, 11/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liverpool trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục với 446 triệu bảng, trong khi chủ sở hữu FSG sắp thu về 665 triệu bảng từ việc bán Pittsburgh Penguins.

Chủ Liverpool có thể thu về hơn 650 triệu bảng lợi nhuận từ việc bán CLB khúc côn cầu.

Liverpool chi 446 triệu bảng, kỷ lục trong lịch sử Premier League cho một kỳ chuyển nhượng. Trong đó, 2 bản hợp đồng đình đám Florian Wirtz và Alexander Isak tiêu tốn lần lượt 116 và 125 triệu bảngg. Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni cũng được đưa về để tăng cường sức mạnh.

Cùng thời điểm, Fenway Sports Group (FSG) - công ty sở hữu Liverpool, sắp kiếm được bộn tiền từ vụ làm ăn khác. Theo Liverpool Echo, FSG đang đàm phán bán đội khúc côn cầu Pittsburgh Penguins, được mua cách đây 4 năm với giá khoảng 665 triệu bảng.

Penguins có 5 lần vô địch Stanley Cup trong lịch sử, song vắng mặt ở vòng play-off NHL suốt 3 mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, theo Sportsnet, đội bóng này sắp được bán với giá 1,3 tỷ bảng, giúp FSG thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

FSG được thành lập năm 2001 bởi John Henry và Tom Werner. Họ nhanh chóng ghi dấu ấn khi tiếp quản đội bóng chày Boston Red Sox năm 2002, chấm dứt cơn khát chức vô địch kéo dài 86 năm ở giải MLB.

Năm 2007, FSG mở rộng sang môn đua xe NASCAR bằng việc mua 50% cổ phần Roush Racing, trước khi trở thành chủ sở hữu Liverpool năm 2010. FSG bổ nhiệm Jurgen Klopp giúp Liverpool giành Champions League 2018/19 và chấm dứt cơn khát Premier League ngay mùa sau, cùng nhiều danh hiệu lớn khác.

FSG cũng thử sức với các dự án thể thao khác như giải TMRW Golf League do Tiger Woods và Rory McIlroy sáng lập. Họ sở hữu một trong 6 đội dự giải, đại diện cho khu vực Boston. Dù không phải dự án nào cũng thành công, FSG chứng minh khả năng quản lý và đầu tư hiệu quả.

Ngoại hạng Anh khắc nghiệt với Wirtz

Florian Wirtz, bản hợp đồng đắt giá của Liverpool hè này, đang đối mặt với những khó khăn trong việc thích nghi tại Premier League.

15 giờ trước

Isak trở lại, đội nhà thảm bại

Bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh, Alexander Isak - tân binh trị giá 125 triệu bảng của Liverpool - đã có trận đấu đầu tiên kể từ tháng 5, nhưng màn tái xuất này chỉ để lại nỗi thất vọng.

04:55 9/9/2025

Chiesa mở đường rời Liverpool

Federico Chiesa không được đảm bảo tương lai tại Liverpool sau khi bị gạch tên khỏi danh sách tham dự vòng phân hạng Champions League mùa này.

11:10 8/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

