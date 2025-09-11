Chủ Liverpool sắp 'bỏ túi' hơn 650 triệu bảng

Liverpool trải qua kỳ chuyển nhượng kỷ lục với 446 triệu bảng, trong khi chủ sở hữu FSG sắp thu về 665 triệu bảng từ việc bán Pittsburgh Penguins.

Chủ Liverpool có thể thu về hơn 650 triệu bảng lợi nhuận từ việc bán CLB khúc côn cầu.

Liverpool chi 446 triệu bảng, kỷ lục trong lịch sử Premier League cho một kỳ chuyển nhượng. Trong đó, 2 bản hợp đồng đình đám Florian Wirtz và Alexander Isak tiêu tốn lần lượt 116 và 125 triệu bảngg. Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni cũng được đưa về để tăng cường sức mạnh.

Cùng thời điểm, Fenway Sports Group (FSG) - công ty sở hữu Liverpool, sắp kiếm được bộn tiền từ vụ làm ăn khác. Theo Liverpool Echo, FSG đang đàm phán bán đội khúc côn cầu Pittsburgh Penguins, được mua cách đây 4 năm với giá khoảng 665 triệu bảng.

Penguins có 5 lần vô địch Stanley Cup trong lịch sử, song vắng mặt ở vòng play-off NHL suốt 3 mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, theo Sportsnet, đội bóng này sắp được bán với giá 1,3 tỷ bảng, giúp FSG thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

FSG được thành lập năm 2001 bởi John Henry và Tom Werner. Họ nhanh chóng ghi dấu ấn khi tiếp quản đội bóng chày Boston Red Sox năm 2002, chấm dứt cơn khát chức vô địch kéo dài 86 năm ở giải MLB.

Năm 2007, FSG mở rộng sang môn đua xe NASCAR bằng việc mua 50% cổ phần Roush Racing, trước khi trở thành chủ sở hữu Liverpool năm 2010. FSG bổ nhiệm Jurgen Klopp giúp Liverpool giành Champions League 2018/19 và chấm dứt cơn khát Premier League ngay mùa sau, cùng nhiều danh hiệu lớn khác.

FSG cũng thử sức với các dự án thể thao khác như giải TMRW Golf League do Tiger Woods và Rory McIlroy sáng lập. Họ sở hữu một trong 6 đội dự giải, đại diện cho khu vực Boston. Dù không phải dự án nào cũng thành công, FSG chứng minh khả năng quản lý và đầu tư hiệu quả.