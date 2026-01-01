Trực tiếp Fulham vs Chelsea

Rạng sáng 8/1 (giờ Hà Nội), Chelsea có chuyến làm khách đến sân Craven Cottage của Fulham thuộc vòng 21 Premier League.

Fulham chắc chắn là bài toán khó dành cho Chelsea.

Trận derby London tại vòng 21 Ngoại hạng Anh không chỉ là câu chuyện ba điểm, mà còn là phép thử bản lĩnh dành cho Chelsea trong giai đoạn đầy biến động. Hành quân tới Craven Cottage, "The Blues" đối mặt với một Fulham lì lợm, ổn định và đặc biệt khó chịu trên sân nhà, trong khi chính họ vẫn loay hoay đi tìm sự cân bằng cả về lối chơi lẫn tinh thần.

Chelsea bước vào trận đấu này với tâm thế không mấy dễ chịu. Sự rời đi đột ngột của HLV Enzo Maresca đẩy đội bóng vào trạng thái chuyển giao quyền lực, khi đội U21 Calum McFarlane được giao trọng trách tạm quyền. Trận hòa 1-1 trước Man City ở vòng đấu trước, với bàn gỡ muộn đầy cảm xúc của Enzo Fernandez, phần nào giúp Chelsea tránh khỏi một cú sốc tinh thần.

Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi phong độ đáng báo động: bốn vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, cùng thành tích sân khách nghèo nàn với chỉ một chiến thắng trong sáu chuyến xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Fulham gây ấn tượng bằng sự ổn định và tinh thần chiến đấu bền bỉ. Trận hòa 2-2 trước Liverpool không chỉ mang về một điểm quý giá, mà còn kéo dài chuỗi bất bại của thầy trò Marco Silva lên con số 5, trong đó họ giành tới 11/15 điểm tối đa.

Đáng chú ý, Fulham đạt được điều đó dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì cúp châu Phi. Khoảng cách giữa họ và Chelsea lúc này chỉ là 3 điểm, đủ để biến trận derby thành cuộc đối đầu cân não đúng nghĩa.

Chelsea vừa có trận hòa quả cảm trước Man City.

Craven Cottage tiếp tục là điểm tựa quan trọng của Fulham. Đội bóng áo trắng ghi bàn ở 11/12 trận sân nhà mùa này, cho thấy khả năng duy trì sức ép và tận dụng cơ hội khá ổn định.

Lối chơi dưới thời Marco Silva không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ thực dụng, dựa trên khối đội hình chặt chẽ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tinh thần không dễ bị khuất phục.

Xét về lịch sử đối đầu, Chelsea vẫn nắm ưu thế rõ rệt. Fulham thua 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất với đối thủ cùng thành phố, bao gồm thất bại 0-2 tại Stamford Bridge hồi tháng 8.

Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Fulham mới chỉ ba lần đánh bại Chelsea. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, những con số thống kê ấy mang nhiều ý nghĩa tham khảo hơn là cơ sở để đảm bảo chiến thắng cho đội khách.

Về lực lượng, Fulham chịu tổn thất lớn khi Calvin Bassey, Alex Iwobi và Samuel Chukwueze vắng mặt vì cúp châu Phi, trong khi Rodrigo Muniz chấn thương. Một số cái tên khác như Kenny Tete, Joshua King hay Ryan Sessegnon vẫn chưa chắc kịp bình phục.

Phía Chelsea đón tin vui khi Moises Caicedo trở lại sau án treo giò. Đây chắc chắn sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa. Dẫu vậy, họ vẫn thiếu Mudryk (treo giò), Colwill (chấn thương đầu gối) và Fofana (ốm). Cole Palmer nhiều khả năng sẽ được xoay tua sau chuỗi trận quá tải.

Trong bối cảnh Fulham hưng phấn, còn Chelsea thiếu ổn định và chịu áp lực tâm lý lớn, trận đấu trên sân Craven Cottage hứa hẹn khó đoán. Với Chelsea, áp lực nằm ở việc phải tạo ra đột biến trước một hệ thống phòng ngự kỷ luật.

Ngược lại, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung khi chuyển trạng thái, họ hoàn toàn có thể bị Fulham trừng phạt bằng những pha phản công sắc lẹm.

