Isak trở lại, đội nhà thảm bại

Bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh, Alexander Isak - tân binh trị giá 125 triệu bảng của Liverpool - đã có trận đấu đầu tiên kể từ tháng 5, nhưng màn tái xuất này chỉ để lại nỗi thất vọng.

Isak nhận thẻ vàng sau khi va chạm với Aliti.

Ở chuyến làm khách trên sân Pristina của Kosovo rạng sáng 9/9, Isak được HLV Jon Dahl Tomasson tung vào sân từ phút 72 thay cho Anthony Elanga, trong bối cảnh Thụy Điển đang bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, tiền đạo vừa chia tay Newcastle gần như không tạo ra khác biệt. Anh chỉ kịp để lại dấu ấn với một thẻ vàng sau pha va chạm cùng Fidan Aliti và ba cú dứt điểm, trong đó hai lần đưa bóng trúng đích nhưng không thắng được thủ môn Kosovo.

Kosovo sớm định đoạt trận đấu với hai pha lập công trong hiệp một của Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi. Thậm chí, dù Lindon Emerllahu nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ, đội bóng vùng Balkan vẫn bảo toàn chiến thắng đầu tay tại bảng B.

Với chỉ 1 điểm sau hai lượt trận, Thụy Điển rơi xuống vị trí thứ ba, trong khi Thụy Sĩ độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, chỉ đội dẫn đầu mới giành vé trực tiếp đến VCK, vì vậy thất bại này khiến cơ hội của Isak và đồng đội trở nên mờ mịt hơn.

Sau trận hòa Slovenia trước đó, HLV Tomasson từng lý giải vì sao Isak phải ngồi dự bị: ngôi sao 25 tuổi mới chỉ có ba buổi tập cùng đội tuyển, lại không tham gia bất kỳ trận đấu nào trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải với Newcastle. Chính sự thiếu nhịp thi đấu đã khiến “bom tấn” của Liverpool chưa thể tìm lại phong độ, trong một ngày mà Thụy Điển rất cần anh để xoay chuyển cục diện.