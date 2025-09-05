Cựu tiền vệ Toni Kroos không đánh giá cao thương vụ chiêu mộ Alexander Isak của Liverpool.

Kroos mỉa mai 'bom tấn' Isak.

Chia sẻ trên podcast "Einfach mal Luppen" cùng với người em trai Felix, Kroos khẳng định: "Tôi tin tưởng vào các khán giả của mình. Tôi có thể nói rằng phân nửa trong số họ chưa bao giờ nghe nói về Isak. Các bạn hãy tự đánh giá đi".

Sau đó, em trai của Kroos là Felix nhắc đến quãng thời gian ngắn ngủi của Isak tại Dortmund, nơi tiền đạo này chỉ có 13 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Kroos tiếp lời em trai: "Dortmund à, cậu ta không thể hiện nhiều điều nổi bật ở đó".

Sau đó, cựu sao Real Madrid nhận định rằng mức phí chuyển nhượng 145 triệu euro là một con số khổng lồ. "Họ (Liverpool) đúng là nhiều tiền, không còn nghi ngờ gì nữa", Kroos kết luận.

Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB trong mùa hè vừa qua khi mang về Isak với mức phí 145 triệu euro. Tiền đạo người Thụy Điển trở thành bản hợp đồng đắt thứ 4 trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Neymar (222 triệu euro), Kylian Mbappe (180 triệu euro) và Ousmane Dembele (148 triệu euro).

Trong mùa 2024/25, Isak ghi 27 bàn sau 42 lần ra sân cho Newcastle trên mọi đấu trường. Đây cũng là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của Isak.

CĐV Liverpool kỳ vọng sự kết hợp giữa Isak cùng bộ đôi Mohamed Salah - Hugo Ekitike giúp đội nhà tăng khả năng vô địch ở mọi đấu trường.

