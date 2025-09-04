Tuyển Việt Nam đối đầu đội hình ‘toàn tây’ của Nam Định

Trận giao hữu chiều 4/9 trở thành dịp để tuyển Việt Nam thử nghiệm đội hình trước dàn ngoại binh của Nam Định.

Ở phía tuyển Việt Nam, quyền HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình gồm thủ môn Văn Việt, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Tài, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Vinh, Ngọc Quang. Chơi cao nhất trên hàng công là cặp tiền đạo Tiến Linh – Tuấn Hải. Đây là những gương mặt quen thuộc, vừa có kinh nghiệm quốc tế vừa đang giữ vai trò trụ cột tại các CLB.

Trong khi đó, Nam Định gây chú ý khi sử dụng đội hình “toàn Tây”. Sự vượt trội về thể hình và sức mạnh của dàn cầu thủ này tạo ra không ít thử thách cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Tình huống tranh chấp tay đôi, đua tốc độ hay bóng bổng đều trở thành những bài kiểm tra thực sự cho các học trò của HLV Kim Sang-sik.

Trận đấu có thể coi là “cữ dượt” quan trọng cho tuyển Việt Nam trước khi tái đấu Malaysia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3/2026. Malaysia hiện cũng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, thường xuyên tận dụng lợi thế về sức mạnh và tầm vóc để gây áp lực lên đối thủ. Vì vậy, việc thử nghiệm với Nam Định chiều 4/9 giúp đội tuyển hình dung rõ hơn về các kịch bản có thể xảy ra.

Về phía Nam Định, việc sử dụng đội hình ngoại binh cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của CLB cho V.League 2025/26. Đây là một trong những đội bóng đầu tiên áp dụng tối đa suất ngoại binh và Việt kiều, nhằm tăng sức cạnh tranh ở mùa giải mới. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam còn một trận giao hữu với CAHN vào lúc 17h ngày 7/9.