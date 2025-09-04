Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Việt Nam đối đầu đội hình ‘toàn tây’ của Nam Định

  • Thứ năm, 4/9/2025 18:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận giao hữu chiều 4/9 trở thành dịp để tuyển Việt Nam thử nghiệm đội hình trước dàn ngoại binh của Nam Định.

Tuyển Việt Nam đối đầu với dàn ngoại binh bạc triệu của Nam Định.

Ở phía tuyển Việt Nam, quyền HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình gồm thủ môn Văn Việt, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Tài, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Vinh, Ngọc Quang. Chơi cao nhất trên hàng công là cặp tiền đạo Tiến Linh – Tuấn Hải. Đây là những gương mặt quen thuộc, vừa có kinh nghiệm quốc tế vừa đang giữ vai trò trụ cột tại các CLB.

Trong khi đó, Nam Định gây chú ý khi sử dụng đội hình “toàn Tây”. Sự vượt trội về thể hình và sức mạnh của dàn cầu thủ này tạo ra không ít thử thách cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Tình huống tranh chấp tay đôi, đua tốc độ hay bóng bổng đều trở thành những bài kiểm tra thực sự cho các học trò của HLV Kim Sang-sik.

Trận đấu có thể coi là “cữ dượt” quan trọng cho tuyển Việt Nam trước khi tái đấu Malaysia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3/2026. Malaysia hiện cũng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, thường xuyên tận dụng lợi thế về sức mạnh và tầm vóc để gây áp lực lên đối thủ. Vì vậy, việc thử nghiệm với Nam Định chiều 4/9 giúp đội tuyển hình dung rõ hơn về các kịch bản có thể xảy ra.

Về phía Nam Định, việc sử dụng đội hình ngoại binh cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của CLB cho V.League 2025/26. Đây là một trong những đội bóng đầu tiên áp dụng tối đa suất ngoại binh và Việt kiều, nhằm tăng sức cạnh tranh ở mùa giải mới. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam còn một trận giao hữu với CAHN vào lúc 17h ngày 7/9.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Bác sĩ tuyển Việt Nam hỏi thăm tình hình của Xuân Son

Sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Nam Định chiều 4/9 trên sân VFF thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

3 giờ trước

Anh Quân

tuyển việt nam Đỗ Duy Mạnh Nguyễn Anh Đức tuyển việt nam hlv kim sang-sik nam định

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

  • Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sau khi giúp Becamex Bình Dương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia. Năm 2017 anh giành được giải Quả bóng bạc Việt Nam.

    • Ngày sinh: 14/10/1985
    • Nơi sinh: Bình Dương
    • Chiều cao: 1.84 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý