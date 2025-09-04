Bác sĩ tuyển Việt Nam hỏi thăm tình hình của Xuân Son

Sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Nam Định chiều 4/9 trên sân VFF thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu của tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.

Ở lần hội quân này, tuyển Việt Nam có trận giao hữu kín với Nam Định. Dù không thi đấu, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn tham gia cổ vũ cho cả hai đội. Trước khi trận đấu diễn ra, chân sút gốc Brazil chào hỏi ban huấn luyện cùng các đồng đội cũ ở đội tuyển.

Đặc biệt, bác sĩ Trần Huy Thọ của tuyển Việt Nam dành thời gian hỏi thăm tình hình phục hồi chấn thương của chân sút sinh năm 1997. Xuân Son thoải mái chia sẻ về quá trình tập luyện phục hồi của mình với chuyên gia của đội tuyển quốc gia.

Xuân Son gặp chấn thương gãy xương mác trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Sau khi mùa giải 2024/25 khép lại, anh trở về quê nhà Brazil để tập luyện phục hồi.

Chỉ mới vài ngày trước, tiền đạo này trở lại Việt Nam và ra sân tập cùng Nam Định chiều 2/9. Anh hoàn thành các bài vượt chướng ngại vật và khống chế bóng, tuy nhiên giáo án vẫn được điều chỉnh nhẹ hơn so với toàn đội để đảm bảo an toàn.

Xuân Son không có tên trong danh sách đăng ký giai đoạn lượt đi V.League 2025/26 của Nam Định. Đội bóng thành Nam cũng chưa thể xác định rõ thời điểm chân sút này có thể thi đấu trở lại.

Dẫu vậy, việc Xuân Son đủ thể trạng để xỏ giày tập luyện đã được xem là tín hiệu rất tích cực. Điều này không chỉ mang ý nghĩa với Nam Định trong chặng đường sắp tới mà còn mở ra hy vọng cho tuyển Việt Nam ở các giải đấu quan trọng.

Ở tuổi 28, Xuân Son vẫn còn nhiều thời gian để trở lại. Trước chấn thương, anh là chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam. Nếu quá trình phục hồi chấn thương thuận lợi, Xuân Son sẽ là một phương án tấn công đáng tin cậy cho HLV Kim Sang-sik.

Người hâm mộ Nam Định và tuyển Việt Nam đều đặt nhiều kỳ vọng vào ngày Xuân Son tái xuất. Bản thân cầu thủ này cũng khẳng định đang cảm thấy ổn và quyết tâm lấy lại trạng thái tốt nhất trong thời gian tới. Hình ảnh anh vui vẻ trò chuyện cùng bác sĩ đội tuyển, cùng sự chào đón của đồng đội cũ, cho thấy Xuân Son vẫn luôn được chờ đợi trong màu áo đỏ của bóng đá Việt Nam.

Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu của tuyển Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.