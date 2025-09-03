Trợ lý HLV Hasan Al Mamum cho rằng U23 Bangladesh thua 0-2 trước U23 Việt Nam ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026 tối 3/9 vì đối thủ quá mạnh.

Trợ lý HLV Hasan Al Mamum nhận định U23 Việt Nam quá mạnh ở bảng C. Ảnh: Tâm Minh.

U23 Bangladesh bước vào trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam mà không có HLV trưởng Saiful Bari Titu trên băng ghế chỉ đạo do ông bị sốt cao. Tuy nhiên, theo trợ lý Hasan Al Mamum, sự vắng mặt này không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-2 của đội bóng Nam Á.

“Nhiệm vụ của cầu thủ là phải thi đấu dù có HLV trưởng hay không. Việc vắng HLV không phải lý do. Chúng tôi thua vì U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng”, ông Hasan chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. Hai bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi bởi Ngọc Mỹ và Lê Viktor, khẳng định sự vượt trội về thế trận và đẳng cấp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trận thua khiến U23 Bangladesh rơi vào tình thế khó khăn khi phía trước còn hai đối thủ mạnh hơn là U23 Singapore và đặc biệt là U23 Yemen. Dù vậy, trợ lý Hasan vẫn tỏ ra lạc quan: “Chúng tôi tính toán cho từng trận và quyết tâm giành kết quả tốt trong hai trận còn lại để cạnh tranh tấm vé đi tiếp”.

Trong thất bại, thủ môn Srabon là điểm sáng hiếm hoi. Với nhiều pha cản phá xuất sắc, anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận, nhưng vẫn không giấu nổi sự thất vọng: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn những pha tấn công, nhưng U23 Việt Nam là một tập thể mạnh, chơi gắn kết và hiệu quả”.

Ngày 6/9, U23 Bangladesh sẽ chạm trán U23 Yemen lúc 16h. Đây được dự báo tiếp tục là thử thách lớn cho thầy trò HLV Saiful Bari Titu trong tham vọng giành vé dự vòng chung kết.