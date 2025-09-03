Đỗ Hoàng Hên hồi hộp chờ quốc tịch, mong sớm khoác áo tuyển Việt Nam

Tiền vệ Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) đang sống trong những ngày đầy hồi hộp khi chờ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam hoàn tất, đồng thời nuôi dưỡng khát khao được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đỗ Hoàng Hên chờ hoàn tất quá trình xin nhập tịch Việt Nam. Ảnh: Hanoi Football Club.

Hendrio chính thức được CLB Hà Nội đăng ký tham dự V.League 2025/26 với tư cách cầu thủ nhập tịch. Tên tiếng Việt của anh là Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, đến hiện tại, anh vẫn chưa thể ra sân thi đấu bởi quá trình xin quốc tịch của chân sút người Brazil vẫn đang trong giai đoạn chờ giải quyết.

Hồi hộp chờ quốc tịch Việt Nam

“Lần chờ đợi này có phần khó khăn với tôi, nhưng tôi tin rằng đó là vì một lý do chính đáng. Việc được trở thành công dân Việt Nam khiến tôi rất hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, tôi sẽ sớm được thi đấu và mang niềm vui đến cho mọi người bằng công việc của mình”, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên mở đầu cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews về quãng thời gian thủ tục nhập tịch vẫn chưa hoàn tất.

Trong thời gian chờ đợi, Đỗ Hoàng Hên vẫn phải miệt mài tập luyện. Cầu thủ sinh năm 1994 chờ ngày được chính thức công nhận là công dân Việt Nam để bắt đầu hành trình mới. Anh cho biết: “Tôi tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để sẵn sàng cho ngày trở lại. Ban huấn luyện cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, giúp tôi duy trì thể trạng và phong độ tốt nhất cho thời điểm ấy”.

Quyết tâm trở thành một phần của đất nước hình chữ S, Hoàng Hên bắt đầu học tiếng Việt từ hai năm trước. Cùng với gần 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, tiền vệ sinh năm 1994 dần am hiểu đời sống và văn hóa người bản địa.

“Tôi bắt đầu học tiếng Việt cách đây 2 năm, đây là một ngôn ngữ khó nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Việt. Tôi hòa nhập tốt với môi trường và những đồng đội mới. Quãng thời gian ở Việt Nam giúp tôi nhanh chóng thích nghi và cảm thấy ngày càng gắn bó hơn”, Hoàng Hên chia sẻ.

Đó chính là hành trang mà anh hy vọng sẽ giúp mình trở thành một công dân Việt Nam đúng nghĩa, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cuộc sống thường ngày.

Hoàng Hên hy vọng sẽ có thể cùng CLB Hà Nội giành những danh hiệu ở đấu trường quốc nội. Ảnh: Hanoi Football Club.

Không còn lỡ hẹn với CLB Hà Nội

Trước khi đặt chân đến Việt Nam cuối năm 2020, Đỗ Hoàng Hên từng ăn tập tại lò La Masia trứ danh của Barcelona. Anh ký hợp đồng với Bình Định vào tháng 1/2021 và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất V.League.

Sau mùa giải đó, Đỗ Hoàng Hên chuyển sang đầu quân cho Nam Định. Ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh thi đấu 63 trận, ghi 19 bàn và có 21 kiến tạo, góp công lớn vào chức vô địch V.League 2023/24.

Thực tế, CLB Hà Nội từng theo đuổi Hoàng Hên khi anh chuẩn bị rời Bình Định nhưng không thành công. Mãi đến khi Nam Định không còn giữ anh trong kế hoạch ở cuối mùa 2024/25, đội bóng Thủ đô mới có cơ hội sở hữu tiền vệ này.

Hai tháng sau khi chia tay Nam Định, Đỗ Hoàng Hên đồng ý ký hợp đồng với CLB Hà Nội đến hết mùa 2027/28, khi anh 34 tuổi. Đây là bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của đội cựu vô địch V.League trước mùa giải 2025/26.

“Hà Nội là một đội bóng lớn và xứng đáng ở vị trí cao nhất. Đó cũng là mục tiêu mà tôi hướng đến và tôi sẽ nỗ lực để cùng đội bóng đạt được điều này”, Đố Hoàng Hên khẳng định.

Nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, chân sút gốc Brazil có thể ra sân thi đấu từ tháng 10/2025. Trong trường hợp thủ tục hoàn tất muộn hơn, anh sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu hơn trước khi V.League tạm nghỉ cho SEA Games.

Nuôi hy vọng được trao cơ hội ở tuyển Việt Nam

Không chỉ muốn chinh phục các danh hiệu cùng CLB Hà Nội, Đỗ Hoàng Hên còn nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam. Nếu mọi thủ tục hoàn tất đúng tiến độ và được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, anh có thể ra mắt đội tuyển ngay tháng 3/2026 khi tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Hoàng Hên mong sớm được khoác áo và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hanoi Football Club.

“Như tôi từng chia sẻ, nếu điều đó thành hiện thực, đó sẽ là niềm vui và vinh dự lớn với tôi. Tôi yêu Việt Nam và việc được khoác áo đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ là một đặc ân”, Đỗ Hoàng Hên nói.

Anh khẳng định luôn nỗ lực cải thiện kỹ năng và duy trì thể lực để sẵn sàng ở mọi cấp độ: “Với tinh thần đó, tôi tin mình sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng”.

Khép lại cuộc trò chuyện, Đỗ Hoàng Hên nhấn mạnh: “Mong muốn của tôi là cố gắng nỗ lực vì màu cờ sắc áo và mang vinh quang về cho tổ quốc cũng như được mọi HLV ghi nhận. Với nỗ lực và sự tận tâm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ để cống hiến cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia, như những gì tôi đã làm suốt 5 năm qua tại Việt Nam”.

Từ cậu bé ăn tập ở lò La Masia đến cầu thủ được chờ đợi trong màu áo CLB Hà Nội, Đỗ Hoàng Hên đang bước vào hành trình mới với nhiều kỳ vọng. Chỉ còn một chặng ngắn nữa để anh chính thức là công dân Việt Nam, sẵn sàng mang niềm vui đến cho người hâm mộ, như chính lời hứa từ ngày đầu anh đặt chân đến mảnh đất hình chữ S.