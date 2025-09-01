Nhập tịch, Việt kiều và câu chuyện tăng chất cho tuyển Việt Nam

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, nhập tịch cầu thủ và tận dụng nguồn Việt kiều là xu hướng tất yếu để tăng chất lượng đội tuyển, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn cần sự chọn lọc kỹ lưỡng và nền tảng đào tạo trẻ vững chắc để phát triển bền vững.

Bóng đá Việt Nam không nằm ngoài cuộc làn sóng nhập tịch. Ảnh: Tâm Minh.

“Hendrio được đăng ký với suất cầu thủ nhập tịch dưới tên Đỗ Hoàng Hên. Trong những năm thi đấu tại Việt Nam, cậu ấy đã chứng minh được chất lượng của mình và hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho đội tuyển quốc gia”, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói với Tri Thức - Znews về trường hợp của Đỗ Hoàng Hên.

Tiền vệ Hendrio được Hà Nội đăng ký với suất cầu thủ nhập tịch ở V.League 2025/26. Tuy nhiên, anh chưa thể ra sân bởi lúc này quá trình nhập tịch vẫn đang được đội bóng thủ đô tiến hành. Nếu quá trình diễn ra suôn sẻ và HLV Kim Sang-sik trao cơ hội, cầu thủ gốc Brazil có thể ra mắt tuyển Việt Nam sớm nhất vào tháng 3/2026, khi “Những chiến binh sao vàng” gặp lại Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Xu hướng tất yếu nhưng phải chọn lọc

Thực tế, việc nhập tịch cho các ngoại binh không còn xa lạ. Bóng đá Việt Nam từng nhập tịch cho nhiều cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, các cầu thủ này lại không chiếm được một suất ở đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là trường hợp hiếm hoi tạo được dấu ấn trong những năm gần đây. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, đối với các cầu thủ nhập tịch, chuyên môn là một chuyện, nhưng văn hóa, sự hòa nhập và phù hợp lại là chuyện khác.

Ông nhận định: “Vấn đề nhập tịch là xu hướng tất yếu của bóng đá thế giới, nhất là với những nền bóng đá vùng trũng như Đông Nam Á. Với mục tiêu lớn ở World Cup 2030 của bóng đá Việt Nam, nhập tịch là cần thiết. Hiện tại các CLB đều dùng tiền đạo ngoại. Nếu họ chơi tốt, tiền đạo nội mất suất, mà không có tiền đạo giỏi thì buộc phải tính đến chuyện nhập tịch để tăng cường cho đội tuyển quốc gia”.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh, nhập tịch không phải “chìa khóa vạn năng”. Indonesia là một ví dụ, vài năm qua đội bóng xứ vạn đảo nhập tịch ồ ạt để hướng đến World Cup 2026. Nhưng khi gặp những đội mạnh ở châu lục như Nhật Bản, họ vẫn thua đậm 0-6.

“Cốt lõi của một nền bóng đá mạnh vẫn là giải VĐQG chất lượng, hệ thống đào tạo trẻ tốt và cầu thủ bản địa giỏi. Nhập tịch là giải pháp hỗ trợ chứ không thể thay thế quá trình xây dựng nền móng”, ông nói.

Đỗ Hoàng Hên chờ ngày hoàn tất quá trình nhập tịch. Ảnh: Hanoi Football Club.

Kiên nhẫn với dàn cầu thủ Việt kiều

Song song với nhập tịch là câu chuyện khai thác nguồn cầu thủ Việt kiều. Sự xuất hiện của những cầu thủ Việt kiều ở V.League mang đến làn gió mới về thể hình, kỹ thuật và tư duy bóng đá.

Tuy nhiên, để họ trở thành trụ cột đội tuyển cần thời gian hòa nhập. Trường hợp của Lê Viktor là ví dụ. Cầu thủ Việt kiều Nga này gia nhập Bình Định cách đây 3 năm nhưng chỉ khi chuyển đến Hà Tĩnh, anh mới thật sự tỏa sáng và được chú ý.

“Không thể nói cứ đưa Việt kiều về là họ tỏa sáng ngay. Bóng đá Việt Nam có đặc thù riêng, cần phải cho họ thời gian thích nghi và kiên nhẫn tạo điều kiện cho họ phát huy khả năng của mình”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Vài năm trước, tuyển Việt Nam có Đặng Văn Lâm, có Mạc Hồng Quân. Hiện tại, trong tay HLV Kim Sang-sik có Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip ở đội tuyển quốc gia, hay Lê Viktor, Trần Thành Trung ở U23 Việt Nam. Đây đều là những sự lựa chọn chất lượng nhất ở thời điểm hiện tại.

Lê Viktor (áo đỏ) thi đấu ấn tượng trong thời gian gần đây. Ảnh: Hải Hồ.

Thủ môn Nguyễn Filip sau thời gian bắt chính ở CAHN chiếm suất ở đội tuyển quốc gia. Cao Pendant Quang Vinh có trận ra mắt tròn vai. Trong khi đó, ở V.League còn Kevin Phạm Ba của Nam Định, Adou Minh của CAHN cũng đang chứng tỏ giá trị và khát khao có quốc tịch để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Với mục tiêu World Cup 2030, bóng đá Việt Nam ưu tiên phát triển cầu thủ nội thông qua đào tạo trẻ, đồng thời bổ sung lực lượng qua nhập tịch có chọn lọc và Việt kiều. Sự xuất hiện của những cái tên như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn giúp đội tuyển có thêm phương án chất lượng, nhưng thành công vẫn phụ thuộc vào việc dung hòa các nguồn lực này với lối chơi và văn hóa bóng đá Việt Nam.

Nhập tịch và khai thác Việt kiều chỉ thật sự mang lại giá trị khi đi kèm chiến lược dài hạn, thay vì giải pháp ngắn hạn cho những giải đấu trước mắt. Đó mới là cách để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup.