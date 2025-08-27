Tuyển Việt Nam 'nhường sân', ưu tiên tối đa cho U23

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, việc ưu tiên các nguồn lực cho đội U23 thời điểm hiện tại là bước đi hợp lý, xuất phát từ điều kiện thực tế và mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam tập trung tối đa cho Vòng loại U23 châu Á 2026. Ảnh: Hải Hồ.

Sau khi vòng 3 V.League 2025/26 khép lại, cả tuyển Việt Nam và U23 quốc gia đều hội quân. Tuy nhiên, trong khi U23 Việt Nam dồn toàn lực cho vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển quốc gia lại không tham dự bất cứ trận giao hữu quốc tế nào. Thay vào đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ giao hữu kín với Nam Định và CAHN để rà soát lực lượng.

Ưu tiên của bóng đá Việt Nam

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, đây là quyết định phản ánh rõ sự ưu tiên của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. “Chúng ta không đặt nặng kết quả giao hữu cho đội tuyển quốc gia, mà muốn dành sự chuẩn bị tốt nhất cho U23 Việt Nam, với mục tiêu cụ thể là vượt qua vòng loại châu lục, chạy đà cho SEA Games vào cuối năm”, ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thực tế, ở đợt hội quân tháng 6, tuyển Việt Nam cũng không giao hữu quốc tế mà chỉ đá tập nội bộ với U22 Việt Nam. Lần này, tuyển Việt Nam từ chối tham dự King’s Cup - giải đấu vừa được FIFA công nhận và tính điểm hạng A. Việc không thi đấu giao hữu quốc tế khiến tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi các đối thủ khu vực đều tích cực tìm kiếm “quân xanh” quốc tế.

Tuyển Việt Nam không giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 9. Ảnh: Hải Hồ.

Tuyển Việt Nam sớm dừng bước ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Hồi đầu tháng 6, thầy trò HLV Kim Sang-sik để thua 0-4 trước Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam không còn nhiều. Hơn nữa, hiện tại, đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Nhiều trụ cột qua thời kỳ đỉnh cao, trong khi lớp cầu thủ kế cận vẫn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, việc tham dự các trận giao hữu quốc tế vào lúc này, theo ông Xương, “chưa chắc mang lại giá trị lớn về chuyên môn, thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro nếu lực lượng chưa ổn định”.

Ngược lại, U23 Việt Nam đang gánh trên vai mục tiêu quan trọng hơn. Họ không chỉ thi đấu vòng loại U23 châu Á mà còn chuẩn bị cho SEA Games cuối năm và xa hơn là Vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau.

Thành tích của U23 Việt Nam sẽ quyết định chiều sâu lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong 3-4 năm tới. “Muốn tuyển Việt Nam mạnh lên, chúng ta phải có một thế hệ U23 vững vàng, được cọ xát liên tục ở các giải quốc tế. Đầu tư cho đội U23 lúc này là khoản đầu tư cho tương lai”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

Thêm vào đó, bóng đá Việt Nam đang đứng trước bài toán lực lượng dài hạn. Sau giai đoạn thành công với lứa Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, khoảng trống thế hệ kế cận dần lộ rõ.

SEA Games 2023 hay vòng loại U23 châu Á 2024 trước đó cho thấy U23 Việt Nam chưa thực sự ổn định. Do đó, việc dành nguồn lực tốt nhất cho lứa cầu thủ này được xem là bước chuẩn bị bắt buộc nếu bóng đá Việt Nam muốn trở lại vị thế cạnh tranh ở châu lục.

Nền tảng lực lượng của đội tuyển quốc gia phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đào tạo trẻ và thành tích thi đấu quốc tế của U23. Nếu lứa U23 hiện tại tích lũy đủ kinh nghiệm, họ sẽ trở thành nòng cốt cho tuyển Việt Nam ở mục tiêu dài hạn là Vòng loại World Cup 2030.

HLV Kim Sang-sik ưu tiên cho U23 Việt Nam ở lần hội quân này. Ảnh: Hải Hồ.

Nước cờ hợp lý của bóng đá Việt Nam

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định kế hoạch của VFF và HLV Kim Sang-sik ở đợt tập trung này có thể xem là hợp lý. Tuyển Việt Nam chấp nhận lùi một bước, tập trung hoàn thiện lực lượng, trong khi U23 được ưu tiên tối đa về lịch thi đấu và điều kiện chuẩn bị.

Bóng đá Việt Nam cần cái nhìn dài hạn. Thành công của tuyển quốc gia phải bắt nguồn từ việc đầu tư bài bản cho các lứa trẻ.

“Mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam là giành quyền vào Vòng loại thứ ba, World Cup 2030. Muốn có đội tuyển quốc gia mạnh để đá Vòng loại World Cup thì lực lượng phải được trui rèn qua các giải trẻ như U23 châu Á, SEA Games. Đến 2028, những cầu thủ của U23 Việt Nam đủ trưởng thành để gánh vác đội tuyển. Bởi lúc đó lứa nòng cốt hiện tại như Tiến Linh, Duy Mạnh, Quang Hải, Hoàng Đức hay Tuấn Hải đều đã qua đỉnh cao. Muốn có người kế thừa, bây giờ phải đầu tư cho U23”, ông nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, tuyển Việt Nam dự kiến có những trận giao hữu quốc tế khi lực lượng ổn định hơn, hướng đến Asian Cup và vòng loại World Cup. Còn hiện tại, mọi sự tập trung đều dồn cho U23 Việt Nam - những người được kỳ vọng mở ra chu kỳ thành công mới cho bóng đá nước nhà.