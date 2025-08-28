Alan lập hat-trick, CAHN đánh bại Hà Nội

CAHN có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Hà Nội tối 28/8, qua đó giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V.League 2025/26 sau 3 vòng đấu.

Ngay từ khi bóng lăn, CAHN đã làm chủ hoàn toàn thế trận với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và sức ép liên tục lên khung thành Hà Nội. Riêng hiệp 2, Alan biến phần còn lại của trận đấu thành màn trình diễn riêng của mình. Chỉ trong hơn 30 phút, tiền đạo người Brazil ghi liền 3 bàn thắng, từ các pha chớp thời cơ trong vòng cấm đến cú sút xa uy lực hạ gục Quan Văn Chuẩn.

Hàng thủ đội khách gần như sụp đổ trước tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng của Alan. Đây cũng là trận đấu bùng nổ nhất của anh từ đầu mùa. Bàn thắng còn lại của đội bóng ngành công an thuộc về pha lập công của Leo Artur ở phút 31.

Ở trận này, CAHN chủ động áp sát, không cho đối thủ nhiều khoảng trống tổ chức tấn công. Trong thế trận áp đảo ấy, Hà Nội chỉ có thể nỗ lực đẩy cao đội hình với hy vọng có bàn gỡ. Trong những phút cuối cùng của hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội rút ngắn tỉ số xuống 2-4 nhờ các pha lập công của Passira và Đình Hai.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất, CA TP.HCM đánh bại HAGL 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Endrick. Tuy vậy, điểm nhấn của trận đấu lại là những pha bỏ lỡ mười mươi đến từ đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Trong đó phải kể đến cú sút ra ngoài của Tẩy Văn Toàn trong tư thế trống trải ở phút 27, hay pha dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của Tiến Linh ở phút 41.