Chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng tối 27/8 giúp Ninh Bình FC giữ vững ngôi đầu bảng V.League 2025/26 sau 3 vòng đấu.

Ninh Bình vững ngôi đầu bảng sau 3 vòng đấu. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng bất ngờ nhập cuộc đầy hứng khởi và có bàn mở tỷ số ở phút 12 do công của tiền đạo David Henen. Lợi thế sớm giúp đội chủ nhà càng chơi càng tự tin, trong khi Ninh Bình phải mất gần 20 phút mới dần lấy lại thế trận.

Bước ngoặt đến ở nửa cuối hiệp một khi chân sút Gustavo Henrique tỏa sáng với hai pha lập công liên tiếp, giúp Ninh Bình khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn ngược 2-1.

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình chủ động giảm nhịp độ, chơi chắc chắn bên phần sân nhà trước khi tung ra những đòn phản công sắc bén. Một trong số đó được Geovane chuyển hóa thành bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp đội bóng cố đô vững vàng ở ngôi đầu với 9 điểm. Ninh Bình FC cũng là đội bóng duy nhất nối dài số trận thắng liên tiếp lên con số 3 kể từ đầu mùa.

Ở trận đấu cùng ngày, đương kim vô địch Nam Định cũng trải qua 90 phút khó khăn trên sân nhà trước tân binh PVF-CAND. Bị chọc thủng lưới ở phút bù giờ hiệp một, đội bóng thành Nam vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Các ngoại binh Alain Eyenga và Caio Cesar thay nhau ghi bàn, mang về chiến thắng 2-1, qua đó đưa Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hải Phòng giành chiến thắng 2-0 trước SLNA ngay trên sân khách. Còn Hà Tĩnh đánh bại Thanh Hóa 1-0 trong trận đấu bị gián đoạn bởi sự cố mất điện ở phút 66.