‘Hiện tượng’ Ninh Bình

Toàn thắng sau 2 vòng đầu V.League 2025/26, Ninh Bình FC trở thành hiện tượng thú vị khi vượt qua loạt tên tuổi lớn để chiếm ngôi đầu bảng, mở ra tham vọng lớn ngay mùa giải đầu tiên góp mặt.

Ninh Bình FC vượt qua nhiều "ông lớn" để dẫn đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Ninh Bình FC.

Chỉ hai tháng trước, ít ai nghĩ một tân binh mới thăng hạng như Ninh Bình FC lại có thể gây bất ngờ ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Thế nhưng sau vòng 2 V.League 2025/26, đội bóng cố đô khiến cả giải đấu phải nhắc đến với hai chiến thắng liên tiếp, ghi tổng cộng 7 bàn và mới để thủng lưới 1 lần.

Ở trận mở màn, Ninh Bình FC vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 3-1. Đó là chiến thắng giúp đội bóng tân binh có màn ra mắt hoàn hảo ở V.League. Nhưng thời điểm đó, chiến thắng của họ được coi là sự khởi đầu may mắn.

Tối 23/8, Ninh Bình FC thắng đậm Thanh Hóa 4-0 ngay trên sân nhà. Hai ngoại binh Daniel Da Silva và Gustavo Henrique thay nhau lập cú đúp, giúp tân binh này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối. Từ vị thế “người mới”, Hoàng Đức và các đồng đội vượt qua loạt ông lớn như Hà Nội, Nam Định hay CAHN để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thành tích ấn tượng của Ninh Bình FC đến từ tiềm lực tài chính lẫn tham vọng. Trước khi mùa giải khởi tranh, đội bóng cố đô có kỳ chuyển nhượng rầm rộ. Họ mang về hàng loạt cầu thủ nội chất lượng như Đức Chiến, Ngọc Quang, Quang Nho, Bảo Toàn. Đây đều những gương mặt từng chinh chiến ở cả V.League lẫn đội tuyển quốc gia.

Ninh Bình ghi 7 bàn thắng sau 2 vòng đấu và chỉ thủng lưới 1 bàn. Ảnh: Ninh Bình FC.

Song song với đó, đội bóng ký hợp đồng với dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm và chất lượng như Gustavo Henrique, Alfredo Pedraza, Víctor Morales. Chỉ sau 2 trận, các tân binh ngoại đã chứng minh giá trị khi trực tiếp ghi 4/7 bàn thắng của Ninh Bình FC.

Trên băng ghế huấn luyện, đội bóng cố đô đưa về HLV Gerard Albadajelo cùng đội ngũ chuyên gia đến từ Tây Ban Nha. Chiến lược gia này thể hiện khả năng cầm quân ấn tượng.

Ông xây dựng lối chơi pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tối đa khả năng dứt điểm của tiền đạo ngoại. Chiến thuật này giúp Ninh Bình FC vừa chắc chắn ở tuyến phòng ngự, vừa bùng nổ trong tấn công.

Với hai chiến thắng liên tiếp, Ninh Bình FC trở thành hiện tượng thú vị nhất V.League 2025/26. Một tân binh toàn thắng, ghi nhiều bàn thắng nhất và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định Ninh Bình FC đủ sức tham gia cuộc đua vô địch V.League. Tuy nhiên, sự đầu tư mạnh mẽ cùng phong độ ấn tượng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bắt đầu đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tạo nên bất ngờ của tân binh này trong phần còn lại của mùa giải.

Sắp tới, Ninh Bình FC sẽ trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt hơn khi phải chạm trán Nam Định, Hà Nội, Thể Công Viettel. Đây là những trận đấu sẽ kiểm chứng thực lực thật sự của tân binh này sau khởi đầu như mơ.

Dù phía trước còn nhiều thử thách, Ninh Bình FC cho thấy hình hài của một đội bóng có tổ chức, tham vọng và tiềm năng lớn. Họ không đơn thuần đến V.League để trụ hạng, mà đang hướng tới mục tiêu cao hơn nếu duy trì được phong độ và sự ổn định.