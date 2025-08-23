Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình huống khiến GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL phải nhận thẻ vàng

  • Thứ bảy, 23/8/2025 22:40 (GMT+7)
  • 55 phút trước

GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng trong trận hòa 0-0 trước Hà Nội thuộc vòng 2 V.League mùa 2025/26, tối 23/8 trên sân Hàng Đẫy.

GĐKT Vũ Tiến Thành phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Ảnh: Hoang Anh Gia Lai FC.

Phút 90+7, khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0, Hai Long bên phía Hà Nội thực hiện pha đi bóng kỹ thuật, vượt qua 2-3 cầu thủ chủ nhà trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang dọn cỗ cho trung vệ Thành Chung đá nối cận thành. Bóng đi thẳng vào lưới, nhưng bàn thắng chưa được công nhận khi trọng tài chính chờ VAR can thiệp.

Tình huống này khiến không khí trên sân trở nên căng thẳng. GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL có những phản ứng ngoài đường biên. Ngay lập trọng tài rút thẻ cảnh cáo. Căng thẳng chỉ lắng xuống khi VAR xác định Thành Chung việt vị trước khi ghi bàn, giúp HAGL thoát thua trong gang tấc.

Thực tế, chuyến làm khách trước Hà Nội là thử thách cực lớn cho HAGL khi đội bóng phố Núi bị đánh giá thấp hơn cả về kinh nghiệm lẫn chất lượng đội hình. Thủ môn trẻ Trung Kiên trở thành điểm sáng lớn nhất với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, có ít nhất 10 lần từ chối cơ hội ghi bàn mười mươi của đội chủ nhà.

Dù phòng ngự vất vả trong suốt 90 phút, HAGL vẫn thể hiện được tinh thần kiên cường. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, đội bóng phố Núi rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm quý giá.

