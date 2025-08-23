Vắng Bích Tuyền, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 1-3 trước tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan trong trận đấu mở màn Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, diễn ra tại Thái Lan tối 23/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo xanh) thua đậm ở trận đấu mở màn Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Ảnh: FIVB.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại 1-3 trước Ba Lan trong trận mở màn Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Kết quả này không quá bất ngờ khi Ba Lan xếp hạng 3 thế giới và là hạt giống số 1 bảng G, trong khi Việt Nam đứng ở vị trí 22 và còn thiếu vắng tay ghi điểm số một Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Trong bối cảnh đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt niềm tin vào những mũi tấn công còn lại như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh hay Vi Thị Như Quỳnh. Bất ngờ thực sự đã xảy ra ở set đầu tiên. Việt Nam nhập cuộc tự tin, liên tục dẫn điểm nhờ những pha đánh nhanh hiệu quả của Nguyễn Thị Trinh và khả năng phát bóng ghi điểm trực tiếp từ Đoàn Thị Lâm Oanh.

Dù tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan sớm lấy lại thế trận, các cô gái áo trắng vẫn xuất sắc ở những điểm số quyết định để lội ngược dòng thắng 25-23, tạo nên cú sốc nhỏ cho đối thủ mạnh nhất bảng.

Nhưng kể từ set 2, đẳng cấp của đội bóng châu Âu bắt đầu lên tiếng. Tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan gia tăng sức ép ở mọi vị trí, tấn công biến hóa, phòng thủ gần như không mắc sai lầm. Việt Nam dù rất nỗ lực, thậm chí khởi đầu set 4 với chuỗi 4 điểm liên tiếp, vẫn không thể duy trì lợi thế và lần lượt thua 10-25, 12-25 và 22-25 ở ba set còn lại.

Dù thua trận, set thắng mở màn cho thấy tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội trước những đội bóng hàng đầu thế giới.