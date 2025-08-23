Ninh Bình FC lại gây bất ngờ, Nam Định thua ngược SLNA

Tân binh Ninh Bình FC dẫn đầu BXH V.League 2025/26 sau hai vòng đấu, trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định lại thua ngược trước dàn cầu thủ trẻ của SLNA chiều 23/8.

Nam Định thua ngược trước dàn cầu thủ trẻ của SLNA. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Ninh Bình FC tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 4-0 trên sân nhà tối 23/8. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp, giúp đội bóng cố đô dẫn đầu BXH sau 2 vòng đấu. Bộ đôi ngoại binh Anjos và Gustavo tiếp tục tỏa sáng với mỗi người một cú đúp, cho thấy sự ăn ý và hiệu quả trên hàng công Ninh Bình.

Dù chỉ mới gia nhập V.League, Ninh Bình FC nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng cố đô đang cho thấy bản lĩnh đáng nể với lối chơi kỷ luật, gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của các ngoại binh. Chiến thắng thuyết phục trước Thanh Hóa thêm một lần khẳng định Ninh Bình giờ là cái tên mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Ở một diễn biến khác trên sân Vinh, Nam Định sớm có bàn mở tỷ số nhưng lại để SLNA gỡ hòa cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Olaha dứt điểm cận thành tung lưới Nam Định nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng anh chạm tay, dù pha quay chậm cho thấy bóng chưa hề chạm tay. Không có VAR, SLNA đành chấp nhận thiệt thòi.

Dẫu vậy, nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ được đền đáp ở phút 82 khi Reon Dale Moore vào sân từ ghế dự bị tung cú volley đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA.

Ở loạt trận cùng giờ của vòng 2, PVF-CAND để thua ngược 1-3 trước Hải Phòng ở những cuối trận, còn Đà Nẵng thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh.