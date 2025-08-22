Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thầy trò Lê Huỳnh Đức trở lại mặt đất

  • Thứ sáu, 22/8/2025 21:22 (GMT+7)
CLB Công an TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy tối 22/8, đồng thời bộc lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự.

CA TP.HCM (áo vàng) thua đậm trước Thể Công Viettel.

Ở bàn thua đầu tiên, hậu vệ CLB CA TP.HCM để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà mở tỷ số từ chấm phạt đền. Người ghi bàn cho Thể Công Viettel là Pedro Henrique.

Cuối hiệp 2, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục phòng ngự thiếu chắc chắn dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong 5 phút. Damian Vũ và Lucao là những người lập công cho Thể Công Viettel.

Điểm nhấn đáng chú ý là màn trình diễn gây thất vọng của hàng thủ Công an TP.HCM. Ngôi sao triệu USD, Matheus Felipe, trung vệ được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, lại thi đấu thiếu chắc chắn, liên tục mắc lỗi vị trí và không cho thấy giá trị đúng với mức đầu tư của đội bóng.

Trên hàng công, Tiến Linh và Huy Toàn - hai cái tên tỏa sáng rực rỡ ở trận ra quân cũng thi đấu mờ nhạt. Tiến Linh gần như không có pha dứt điểm nguy hiểm nào, trong khi Huy Toàn không tạo ra đột biến ở hai biên, khiến lối chơi tấn công của CA TP.HCM rơi vào bế tắc.

Như vậy, sau khởi đầu như mơ khi đánh bại Hà Nội FC ở trận khai mạc V.League, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã trở lại mặt đất. Trận thua này phần nào cho thấy sự thiếu ổn định của CLB Công an TP.HCM ở giai đoạn khởi đầu mùa giải. Chặng đường phía trước vẫn còn dài và đội bóng thành phố mang tên Bác cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi cũng như tìm lại sự ổn định cần thiết.

  Lê Huỳnh Đức

    Lê Huỳnh Đức

    Lê Huỳnh Đức, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1972 tại Sài Gòn, là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Việt Nam. Ông là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Năm 2004, Lê Huỳnh Đức chuyển đến thi đấu cho CLB Đà Nẵng. Sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo người TP.HCM được chỉ định dẫn dắt câu lạc bộ này. Lê Huỳnh Đức từng là Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

    Bạn có biết: Lê Huỳnh Đức giữ kỷ lục là cầu thủ dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004). Theo thống kê chưa đầy đủ, Lê Huỳnh Đức đã ghi 34 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt nam trong các trận chính thức lẫn trận giao hữu.

    • Ngày sinh: 20/04/1972
    • Chiều cao: 1.78 m
    • Giải thưởng: Qủa bóng vàng Việt Nam (1995, 1997, 2002), Qủa bóng bạc Việt Nam (1998, 1999, 2000), Huân chương lao động (2)
    Huấn luyện viên: SHB Đà Nẵng (2008 - 2017)

