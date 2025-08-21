'Messi Thái' quá hay

Bàn thắng được ghi ở khoảng cách 40 m, phút thứ 97 trong trận đấu giữa BG Pathum với CAHN hôm 20/8 một lần nữa chứng minh sự đẳng cấp của Chanathip Songkrasin.

Chanathip tỏa sáng rực rỡ khi đối đầu CAHN. Ảnh: BG Pathum United.

Chanathip từ lâu được xem là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á trong thế hệ của mình. Anh cùng Thái Lan 3 lần vô địch AFF Cup (2014, 2016, 2020) và cả 3 lần đều được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất giải".

Chanathip cũng là cầu thủ Thái Lan đầu tiên góp mặt tại J.League - giải VĐQG được đánh giá mạnh nhất châu Á. Tại đây anh từng khoác áo Kawasaki Frontale, đội bóng 4 lần vô địch J1 League.

Mỗi khi bóng đá Thái Lan bước ra sân chơi châu lục, Chanathip luôn là gương mặt tiên phong, từ việc dẫn dắt Muangthong United tạo dấu ấn tại AFC Champions League đến truyền cảm hứng giúp tuyển Thái Lan lần đầu góp mặt ở vòng knock-out Asian Cup 2019.

Dẫu vậy, sự nghiệp của “Messi Thái” không phải lúc nào cũng là con đường trải hoa hồng. Chấn thương liên tiếp khiến anh không thể bứt phá, đặc biệt là trong giai đoạn khoác áo Kawasaki Frontale sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Consadole Sapporo. Cuối cùng, anh trở lại Thai League và gia nhập BG Pathum vào năm 2023.

Nhiều người cho rằng Chanathip qua thời đỉnh cao khi vắng mặt ở 3 giải đấu lớn gần nhất của tuyển Thái Lan là AFF Cup 2022, AFF Cup 2024 và Asian Cup 2023. Ngay cả ở cấp CLB, sự có mặt của chân sút này cũng chưa thể giúp BG Pathum vô địch. Đội bóng này chỉ lần lượt xếp hạng 4 và 3 ở Thai League.

32 tuổi Chanathip vẫn đẳng cấp. Ảnh: BG Pathum United.

Nhưng khi đối đầu với CAHN tại vòng bảng cúp Đông Nam Á 2025 tối 20/8, Chanathip chứng minh cho tất cả thấy rằng anh vẫn đẳng cấp. Đối đầu á quân của giải đấu, BG Pathum sớm bị dẫn trước ở phút 20 với pha lập công của Alan Grafite. Đến cuối hiệp một, cục diện đội chủ nhà khó khăn hơn khi Matheus Fornazari nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha cao chân trúng mặt Bùi Hoàng Việt Anh.

Trong thế thiếu người, Chanathip gần như “gánh” cả đội. Mỗi lần anh chạm bóng, hàng thủ CAHN đều phải co cụm để phòng ngự. Dù thủ môn Slaviša Bogdanović phải trổ tài tới 11 lần cứu thua, nhưng hễ có bóng phản công, BG Pathum vẫn luôn nguy hiểm với điểm đến là Chanathip.

Bàn gỡ hòa đến ở phút 58. Nhận bóng từ Jaroensak Wonggorn trong vòng cấm, Chanathip khéo léo chuyển sang chân trái để tìm góc dứt điểm. Trước mặt anh vẫn còn một hậu vệ, nhưng thay vì sút về góc xa, “Messi Thái” tung cú đá trái phá vào góc gần, khiến Nguyễn Filip bất ngờ và chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Đó là pha dứt điểm khó tin bằng chân không thuận, nhưng với Chanathip, khái niệm “chân yếu hơn” gần như không tồn tại. Anh rê dắt chủ yếu bằng chân phải, thực hiện hầu hết các pha sút phạt.

Đến phút 90+7, khi BG Pathum dường như chấp nhận một trận hòa, Chanathip lại xuất hiện. Tận dụng tình huống phá bóng lỗi của thủ môn Nguyễn Filip, anh khống chế gọn gàng rồi tung cú lốp từ khoảng cách 40 m. Bóng đi cao và chuẩn xác đến mức dù Filip đã kịp lùi về, đổ người đúng hướng nhưng vẫn bất lực khi bóng đi thẳng vào lưới.

Cả khán đài bùng nổ, trong khi HLV Alexandré Pölking của CAHN chỉ biết ngồi thẫn thờ trong khu kỹ thuật, quay lưng lại sân cỏ với ánh mắt trống rỗng. Đó là phản ứng bất lực trước khoảnh khắc lập siêu phẩm của cậu học trò cũ mà ông từng dẫn dắt khi tuyển Thái Lan ở thời đỉnh cao.

Hiểu Chanathip tài năng đến mức nào là một chuyện, còn tìm cách ngăn chặn anh lại là thử thách hoàn toàn khác - điều mà chính Pölking đã cảm nhận rõ hôm nay. Từng là cầu thủ trẻ hay nhất xứ chùa Vàng, giờ đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng Chanathip vẫn chứng minh một sự thật, ở bất kỳ thời điểm nào, anh vẫn là cầu thủ xuất sắc bậc nhất Đông Nam Á.