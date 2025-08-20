Quang Hải: 'Việt Anh bị rách trán'

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ liên quan tới chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh sau tình huống va chạm với Mateus Fornazari trong trận đấu với BG Pathum tối 20/8.

Quang Hải hy vọng Việt Anh không gặp vấn đề nghiêm trọng sau va chạm với đối thủ. Ảnh: CAHN.

“Bùi Hoàng Việt Anh bị một vết rách ở trán sau va chạm và đã được tới bệnh viện kiểm tra. Hy vọng Việt Anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và có thể chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của CAHN”, Quang Hải chia sẻ sau trận đấu với BG Pathum.

Bùi Hoàng Việt Anh có pha tranh chấp quyết liệt với Mateus Fornazari ngay trước vòng cấm địa của đội nhà. Trong tình huống lao vào cản phá, anh bị đối phương tung cao chân trúng thẳng vào mặt. Cú đá khiến cầu thủ này đổ gục xuống sân trong đau đớn và phải nhờ đến sự chăm sóc khẩn cấp từ đội ngũ y tế. Sau khi hiệp 1 kết thúc, cầu thủ mang áo số 68 được đội ngũ y tế đưa tới bệnh viện để kiểm tra vết thương.

Trận đấu này, đoàn quân của HLV Mano Polking nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của Alan. Khi được chơi hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Mateus Fornazari cuối hiệp 1, CAHN càng dễ dàng áp đặt thế trận. Tuy nhiên, đại diện V.League lại không thể giữ lợi thế.

Bước sang hiệp 2, sự tỏa sáng của Chanathip với cú đúp bàn thắng giúp BG Pathum lội ngược dòng 2-1, giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Sau trận đấu, Quang Hải dành nhiều lời khen cho đối thủ: “Rất đáng tiếc bởi cuối trận toàn đội đã không giữ được lợi thế. Tuy nhiên, toàn đội đã rất nỗ lực, và đây cũng là trận đấu đầy quả cảm của đội chủ nhà”.

Trận thua ngược 1-2 trước BG Pathum trở thành nỗi tiếc nuối lớn với CAHN khi họ không chỉ đánh rơi lợi thế mà còn phải đối mặt với nỗi lo về chấn thương của trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh.