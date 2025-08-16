Dàn người đẹp của điền kinh Việt Nam

Hoàng Thị Minh Hạnh (1999, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc của các đội hình tiếp sức đội tuyển điền kinh Việt Nam trong 3 năm qua, từng hai lần vô địch châu Á và nhiều lần phá kỷ lục quốc gia.