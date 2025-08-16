Dàn người đẹp của điền kinh Việt Nam

|
Phùng Thị Huệ (2003, Hà Nội) nằm trong đội hình tiếp sức 4x200 m nữ phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 34,51 giây. Cô có ngoại hình xinh xắn.
|
Hoàng Thị Minh Hạnh (1999, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc của các đội hình tiếp sức đội tuyển điền kinh Việt Nam trong 3 năm qua, từng hai lần vô địch châu Á và nhiều lần phá kỷ lục quốc gia.
|
Tương tự Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc (2002, Hà Tĩnh) đang là trụ cột quan trọng trong các đội hình tiếp sức tuyển Việt Nam, cũng từng hai lần vô địch châu Á.
|
Nguyễn Thị Hồng Vân (2001) là một trong những trụ cột của điền kinh Quân đội ở các nội dung cự ly ngắn.
|
Hồng Vân từng nằm trong khối quân nhạc tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ 2024 và gây ấn tượng với nụ cười cuốn hút.
|
Trần Thị Loan (2000, Đà Nẵng) giành huy chương vàng nhảy xa nữ với thành tích 6,40 m và đang là gương mặt triển vọng hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan.
|
Hà Thị Thúy Hằng (2006, Phú Thọ) - huy chương bạc nhảy xa nữ với thành tích 6,37 m và đang là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng của điền kinh Việt Nam.
|
Nguyễn Khánh Linh (2006, Ninh Bình) - huy chương đồng 1.500 m nữ và đang là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng của điền kinh Việt Nam.
|
Hoàng Thanh Giang (2001, Hải Phòng) là kỷ lục gia mới ở nội dung 7 môn phối hợp và đang là niềm hy vọng huy chương của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.
|
Ngoài sân đấu, Thanh Giang là cô gái năng động, vui tươi.
|
Nguyễn Thị Hường (2001, Hà Nội) là VĐV nhảy 3 bước tốt nhất Việt Nam hiện tại, từng giành huy chương đồng châu Á và nhiều lần vô địch quốc gia.
|
Hường gây ấn tượng với nét đẹp trẻ trung, vóc dáng xinh xắn.
|
Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Dương Thị Thảo (2006, Quân đội) phá kỷ lục trẻ nhảy cao nữ với thành tích 1,84 m và cô đang là một trong những tài năng trẻ số một của đội tuyển.
|
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (1999, Đồng Nai) đang là một trong những VĐV thu hút người xem nhất tại giải điền kinh trong nước, và từng giành huy chương vàng SEA Games 32 với thành tích 13,50 giây.
|
Sắc vóc thu hút của Mỹ Tiên.