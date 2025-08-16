Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn người đẹp của điền kinh Việt Nam

  • Thứ bảy, 16/8/2025 19:00 (GMT+7)
Nhiều vận động viên nữ tài năng, xinh đẹp và sắc vóc thu hút người hâm mộ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc những ngày tranh tài tại Đà Nẵng.

dien kinh Viet Nam anh 1

Phùng Thị Huệ (2003, Hà Nội) nằm trong đội hình tiếp sức 4x200 m nữ phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 34,51 giây. Cô có ngoại hình xinh xắn.
dien kinh Viet Nam anh 2

Hoàng Thị Minh Hạnh (1999, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc của các đội hình tiếp sức đội tuyển điền kinh Việt Nam trong 3 năm qua, từng hai lần vô địch châu Á và nhiều lần phá kỷ lục quốc gia.
dien kinh Viet Nam anh 3

Tương tự Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc (2002, Hà Tĩnh) đang là trụ cột quan trọng trong các đội hình tiếp sức tuyển Việt Nam, cũng từng hai lần vô địch châu Á.

dien kinh Viet Nam anh 4

Nguyễn Thị Hồng Vân (2001) là một trong những trụ cột của điền kinh Quân đội ở các nội dung cự ly ngắn.

dien kinh Viet Nam anh 5

Hồng Vân từng nằm trong khối quân nhạc tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ 2024 và gây ấn tượng với nụ cười cuốn hút.

dien kinh Viet Nam anh 6

Trần Thị Loan (2000, Đà Nẵng) giành huy chương vàng nhảy xa nữ với thành tích 6,40 m và đang là gương mặt triển vọng hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan.

dien kinh Viet Nam anh 7

Hà Thị Thúy Hằng (2006, Phú Thọ) - huy chương bạc nhảy xa nữ với thành tích 6,37 m và đang là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng của điền kinh Việt Nam.

dien kinh Viet Nam anh 8

Nguyễn Khánh Linh (2006, Ninh Bình) - huy chương đồng 1.500 m nữ và đang là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng của điền kinh Việt Nam.

dien kinh Viet Nam anh 9

Hoàng Thanh Giang (2001, Hải Phòng) là kỷ lục gia mới ở nội dung 7 môn phối hợp và đang là niềm hy vọng huy chương của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

dien kinh Viet Nam anh 10

Ngoài sân đấu, Thanh Giang là cô gái năng động, vui tươi.

dien kinh Viet Nam anh 11

Nguyễn Thị Hường (2001, Hà Nội) là VĐV nhảy 3 bước tốt nhất Việt Nam hiện tại, từng giành huy chương đồng châu Á và nhiều lần vô địch quốc gia.

dien kinh Viet Nam anh 12

Hường gây ấn tượng với nét đẹp trẻ trung, vóc dáng xinh xắn.
dien kinh Viet Nam anh 13

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Dương Thị Thảo (2006, Quân đội) phá kỷ lục trẻ nhảy cao nữ với thành tích 1,84 m và cô đang là một trong những tài năng trẻ số một của đội tuyển.

dien kinh Viet Nam anh 14

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (1999, Đồng Nai) đang là một trong những VĐV thu hút người xem nhất tại giải điền kinh trong nước, và từng giành huy chương vàng SEA Games 32 với thành tích 13,50 giây.

dien kinh Viet Nam anh 15

Sắc vóc thu hút của Mỹ Tiên.

Hoàng Tùng

