Gặp gỡ Trần Thị Loan - 'hot girl' của điền kinh Việt Nam

Sở hữu chiều cao 1,7 mét cùng tài năng thiên bẩm, Trần Thị Loan đang là một trong những gương mặt sáng giá của điền kinh Việt Nam. Với bộ sưu tập huy chương đáng nể ở nhiều giải đấu và lối sống tích cực ngoài sân tập, cô gái sinh năm 2000 này đang hướng tới những thành công mới, đặc biệt là tại đấu trường SEA Games 33.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam, Trần Thị Loan bắt đầu hành trình thể thao chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi với xuất phát điểm khá bất ngờ. Ban đầu, cô được các huấn luyện viên võ thuật địa phương phát hiện nhờ tố chất chiều cao vượt trội. Tuy nhiên, với đam mê chạy nhảy, Loan nhanh chóng chuyển sang môn điền kinh.

"Tôi đến với thể thao với suy nghĩ theo cho vui sau khi bản thân giành nhiều thành tích ở trường. Thực sự hồi nhỏ tôi ước mơ làm công an vì xem phim thấy ngầu lắm. Tôi cũng thích được làm người mẫu và tới giờ vẫn mong có cơ hội được thử sức một lần", Loan chia sẻ về khởi đầu không mấy định hướng của mình.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì tập luyện, nữ vận động viên đang thuộc biên chế Đà Nẵng gặt hái được những thành tích đáng nể: 1 HCV giải Vô địch Quốc gia, 1 HCV và 1 HCB Đại hội Thể thao Toàn quốc cùng nhiều huy chương ở các giải đấu trẻ quốc tế. Hiện tại, Loan là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam ở hai nội dung nhảy xa và nhảy ba bước nữ tại SEA Games sắp tới.

Sở hữu số chủ đạo 8 trong ngày sinh - con số năng động nhất theo Thần số học, Trần Thị Loan luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và duy trì tinh thần lạc quan sau những giờ tập luyện căng thẳng.

"Lúc mới vào tập chuyên nghiệp, có thể nói là tôi bị chấn động tâm lý với cuộc sống ở ký túc xá. Vì đang ở nhà, được gia đình chăm sóc chuyển vào môi trường phải tự lập mọi thứ," Loan nhớ lại.

Để vượt qua những khó khăn ban đầu, nữ vận động viên tìm đến những sở thích nghệ thuật. Với "9 hoa tay" - như cách cô hài hước nói về tài năng của mình - Loan thường dành thời gian vẽ các nhân vật trong truyện tranh hoặc trồng cây, chăm sóc hoa. Những hoạt động này không chỉ giúp cô thư giãn mà còn là nguồn cảm hứng để duy trì động lực trong sự nghiệp thể thao.

"Thực sự là tôi không quá thích thể thao nhưng tính đến lúc này, tôi biết ơn thể thao vì đã mang lại cho tôi một cái nghề tự nuôi sống bản thân, giúp gia đình đỡ nặng gánh," cô tâm sự.

Không chỉ xuất sắc trên đường chạy, Trần Thị Loan còn là tấm gương về việc cân bằng giữa thể thao và học tập. Hiện tại, cô hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng cử nhân huấn luyện thể dục thể thao.

Hành trình học tập của Loan thực sự là một thử thách lớn. "Lịch trình một ngày khi đó của tôi bắt đầu từ 4h30 cho đến 21h, cứ thay phiên giữa tập - học - nghỉ rồi lại học - tập - nghỉ", cô kể.

"Có những buổi tối về phòng, tôi chỉ kịp mở, đóng cửa rồi sau đó nằm ngủ luôn dưới sàn. Bạn có gọi dậy lên giường cho đàng hoàng nhưng chẳng còn sức, vào giấc ngay", Loan cho biết thêm.

Dù vậy, Loan khẳng định việc học mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho sự nghiệp thể thao của mình. Kiến thức về các nguyên lý thể thao giúp cô nâng cao hiệu suất tập luyện, thi đấu và đặc biệt là phòng tránh chấn thương - nỗi ám ảnh của mọi vận động viên chuyên nghiệp.

Xinh đẹp, tài năng và đa năng là những gì người ta thường nhắc đến Trần Thị Loan. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, cô lại khá thận trọng bởi lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu. Đây là tâm lý chung của nhiều vận động viên chuyên nghiệp khi cần một người bạn đời thấu hiểu cho áp lực công việc và lịch trình khắc nghiệt.

Bước sang năm 2025, ước vọng lớn nhất của Trần Thị Loan là có đủ sức khỏe để vượt qua chính mình, bật xa hơn nữa trên đường chạy và chinh phục những thành công mới ở đấu trường quốc tế, đặc biệt là SEA Games 33 sắp tới.

Với tài năng, nỗ lực và tinh thần lạc quan, Trần Thị Loan đang từng bước khẳng định mình là một trong những ngôi sao sáng của làng điền kinh Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang về nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà trong tương lai.

