Dàn bom tấn đáng chờ đợi của Premier League
Sesko, Gyokeres và một số cầu thủ khác là những sự bổ sung trong kì chuyển nhượng hè của các đội bóng lớn nước Anh được người hâm mộ kỳ vọng nhất.
GĐKT Vũ Tiến Thành phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận hòa 0-0 của HAGL trước Hà Nội tối 23/8 trên sân Hàng Đẫy.
Sesko, Gyokeres và một số cầu thủ khác là những sự bổ sung trong kì chuyển nhượng hè của các đội bóng lớn nước Anh được người hâm mộ kỳ vọng nhất.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bước hụt bậc thềm và bị ngã khi đang ký cho fan sau trận thua 0-3 của CA TP.HCM trước Thể Công Viettel tối 22/8.
Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.
Lionel Messi có màn trình diễn tuyệt hay trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước LA Galaxy sáng 17/8.
Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy phải kiềm chế cảm xúc để không bật khóc thành tiếng sau khi tuyển nữ Việt Nam để thua 1-2 trước tuyển nữ Australia ở trận bán kết 2, AFF Cup nữ 2025.
Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.
Rạng sáng 11/8, Barcelona thắng hủy diệt Como 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.
Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.
Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.
Benjamin Sesko, cao 1,95 mét, ghi 21 bàn mùa 2024/25 cho RB Leipzig. Tốc độ và khả năng không chiến giúp anh trở thành mũi nhọn lý tưởng cho lối chơi phản công.