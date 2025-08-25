Tình trạng của Cao Pendant Quang Vinh

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh liên tục gặp vấn đề về thể trạng trong những trận đấu gần đây của CAHN, khiến khả năng góp mặt ở đợt tập trung của tuyển Việt Nam sắp tới bị bỏ ngỏ.

Cao Pendant Quang Vinh có dấu hiệu quá tải. Ảnh: CAHN FC.

Phút 55 trong cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và CAHN tối 24/8, Cao Pendant Quang Vinh của đội khách phải rời sân nhường chỗ cho Trần Đức Nam. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, hậu vệ Việt kiều Pháp bị chuột rút, buộc HLV Mano Polking phải điều chỉnh nhân sự để bảo toàn thể lực cho học trò. Các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1997 gặp vấn đề về thể trạng. Trước đó, ở trận Siêu cúp Quốc gia, anh chỉ thi đấu 53 phút rồi rời sân.

Cao Pendant Quang Vinh cũng không ra sân trong trận đấu mở màn Cúp Đông Nam Á với BG Pathum United hôm 20/8. Trong trận ra quân V.League gặp Thể Công Viettel, hậu vệ này tiếp tục không thể đá đủ 90 phút vì bị đau.

Ở mùa 2024/25, Cao Pendant Quang Vinh là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất của CAHN trên cả 4 đấu trường. Khối lượng thi đấu dày đặc khiến anh có dấu hiệu quá tải ngay khi mùa mới bắt đầu.

Hiện tại, hậu vệ này được đội ngũ y tế CAHN theo dõi chặt chẽ. Anh bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở đợt tập trung FIFA Days tháng 9 của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc vắng mặt của Quang Vinh không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik, bởi tuyển Việt Nam tháng 9 chỉ có hai trận giao hữu kín với Nam Định và chính CAHN, không thi đấu quốc tế chính thức.

Cao Pendant Quang Vinh ra mắt tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù “Những chiến binh Sao Vàng” thua đậm, hậu vệ Việt kiều vẫn để lại dấu ấn nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, trở thành một trong những nhân tố hiếm hoi đáp ứng yêu cầu chuyên môn.