Nhận diện bảng đấu của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2026

Gần một tháng sau chức vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam bước vào hành trình mới tại vòng loại U23 châu Á 2026 cùng đối thủ Yemen, Singapore và Bangladesh.

Dù rơi vào bảng đấu vừa tầm, U23 Việt Nam không thể chủ quan. Ảnh: VFF.

U23 Việt Nam là chủ nhà bảng C và được đánh giá có cơ hội lớn để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, ba đối thủ Yemen, Singapore và Bangladesh đều mang đến những thử thách riêng, buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không muốn sẩy chân.

Ẩn số Yemen

Trong số ba đối thủ, U23 Yemen được xem là đội bóng khó lường nhất. Họ mang đến vòng loại lần này lực lượng có chiều sâu với ba tiền đạo là tuyển thủ quốc gia gồm Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Đặc biệt, Hamza Mahrous mới 19 tuổi nhưng đã có suất đá chính khi tuyển Yemen tham dự loạt trận FIFA Days tháng 6/2025 gặp Bhutan và Lebanon.

Ngoại trừ thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang chơi bóng tại Saudi Arabia, 22 cầu thủ còn lại của đội bóng này đều thi đấu trong nước. Tuy nhiên, việc cả ba tiền đạo chủ lực đều dạn dày kinh nghiệm quốc tế giúp hàng công của họ trở nên đáng gờm hơn. Đội bóng Tây Á cũng đã có chuyến tập huấn tại UAE và giao hữu với nhiều CLB địa phương nhằm tăng cường sự gắn kết trước khi bước vào vòng loại.

Với thể thức chỉ đội nhất bảng đi tiếp, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U23 Yemen là lời cảnh báo cho U23 Việt Nam. Chỉ cần một trận sảy chân, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể trả giá đắt.

Không chủ quan trước Singapore và Bangladesh

Khác với U23 Yemen, U23 Singapore đến giải với một đội hình rất trẻ. Trong 23 cầu thủ được triệu tập, chỉ có ba cầu thủ sinh năm 2003, còn lại đều ở độ tuổi 2004-2005. Thậm chí, đội bóng đến từ quốc đảo sư tử có ba cầu thủ mới 17 tuổi (sinh năm 2008). Điều này khiến U23 Singapore trở thành đội hình non kinh nghiệm nhất bảng C.

Thực tế, bóng đá Singapore đang trong giai đoạn khủng hoảng khi họ từng rút khỏi giải U23 Đông Nam Á 2025 vì lo ngại trình độ chuyên môn không đủ cạnh tranh. Đội U23 của họ suýt không được phê duyệt tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Dù vậy, một tập thể trẻ trung, ít áp lực có thể tạo nên bất ngờ nếu các đối thủ chủ quan.

U23 Bangladesh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tới Việt Nam. Ảnh: VFF.

U23 Bangladesh cũng không còn là đội “lót đường” như trước. Lần này, họ mang đến chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ Birmingham và Sunderland ở Anh. Đội bóng Nam Á còn có chuyến tập huấn tại Bahrain và có hai trận giao hữu với U23 Bahrain. Dù thua 0-1 và 2-4, đó là dịp để họ tích lũy kinh nghiệm trước khi đến Việt Nam.

U23 Việt Nam và mục tiêu vượt vòng loại

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Trong danh sách 24 cầu thủ được triệu tập, có 22 gương mặt vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Hai bổ sung mới trong đội hình của HLV Kim Sang-sik là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của PVF-CAND và Trần Thành Trung, Việt kiều mới gia nhập Ninh Bình ngay trước thềm mùa giải.

Chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rõ áp lực khi bảng đấu chỉ chọn một đội đi tiếp. Lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh không đồng nghĩa với việc được phép chủ quan, bởi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến U23 Việt Nam trả giá.

Hành trình tại vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam vì thế được dự báo không dễ dàng. Nhưng nếu chơi đúng sức và duy trì phong độ từ chức vô địch khu vực, thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng chung kết châu lục.

Vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp U23 Bangladesh ngày 3/9. Ngày 6/9 thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U20 Singapore và chạm trán U23 Yemen ngày 9/9.