Tình trạng chấn thương của Quang Hải, Hai Long

Cập nhật mới nhất từ VFF cho biết, hai cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hai Long không thể góp mặt ở đợt tập trung lần này vì gặp chấn thương. Trước đó, tiền vệ Doãn Ngọc Tân cũng dính chấn thương gãy xương sườn trong trận Thanh Hóa gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2025/26. Dù đã ổn định sức khỏe sau khi nhập viện cấp cứu, cầu thủ 31 tuổi này không kịp bình phục để trở lại.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Quang Hải và Hai Long bị đau trong trận đấu giữa CAHN với Hà Nội tối 28/8. Trong đó, đội trưởng của CAHN được thay ra ở hiệp hai, anh có dấu hiệu căng cơ.

Phía CAHN muốn Quang Hải nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn tối đa về thể trạng khi lịch thi đấu trên 4 mặt trận của họ dày đặc. Còn Hai Long bị đau cổ chân, anh cần một tuần để điều trị bảo tồn.

Để bổ sung lực lượng, HLV Kim Sang-sik gọi thêm hậu vệ Phan Du Học của HAGL. Cầu thủ sinh năm 2001 trưởng thành từ khóa 4 Học viện HAGL JMG và từng khoác áo U23 Việt Nam trước khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền.

Tại V.League, Du Học thường xuyên được sử dụng trong đội hình HAGL và thể hiện phong độ ổn định. Ngày 29/8, Du Học có mặt tại nơi đóng quân của tuyển Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển đã hội quân với các cầu thủ đến từ Hà Nội, CAHN, Ninh Bình, Nam Định, CA TP.HCM và HAGL. Nhóm cầu thủ thuộc Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM sẽ góp mặt sau ngày 30/8, do lịch thi đấu muộn ở vòng 3 V.League 2025/26.

Đáng chú ý, ngoài những gương mặt quen thuộc như Hoàng Đức, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung hay Tiến Linh, ban huấn luyện còn trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như tiền đạo Gia Hưng, hậu vệ Hoàng Phúc và trung vệ trẻ Quang Kiệt.

Trong khi HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển quốc gia sẽ tạm thời do trợ lý Đinh Hồng Vinh điều hành. Trong thời gian tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu nội bộ, gặp CAHN ngày 4/9 và h Nam Định ngày 7/9.